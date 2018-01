Die Pegelstände des Rheins sind in Nordrhein-Westfalen in der Nacht weiter gestiegen. Bei Köln ist die Schifffahrt daraufhin komplett eingestellt worden. Auch entlang der Mosel, der Saar und der Donau bleibt die Lage weiter kritisch. Eine Entspannung wird erst für Anfang der Woche vorausgesagt.

In Nordrhein-Westfalen sind die Pegelstände am Rhein in der Nacht weiter angestiegen. Bei Köln wurde die Schifffahrt wegen des Hochwassers komplett eingestellt. "Sobald der Pegelstand über 8,30 Meter klettert, passiert das", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am frühen Morgen. "Das war aber keine Überraschung, sondern hatte sich in den letzten Tagen schon angekündigt. Alle Schiffe gelangten daher rechtzeitig in die sicheren Häfen" Wie lange der Rhein bei Köln für den Schiffsverkehr gesperrt bleibt, konnte der Sprecher nicht sagen.

Schon seit Tagen ist die Schifffahrt auf dem Rhein in in NRW eingeschränkt.

Entspannung erst zu Wochenbeginn

In Köln ist das Flussbett besonders eng - dort lag die Marke um 5.00 Uhr morgens bei 8,35 Metern, wie die Stadtentwässerungsbetriebe mitteilten. In Düsseldorf, wo der Rhein breiter ist, kletterte das Wasser auf 7,79 Meter. Die Stadt erklärte, dass mit etwa acht Metern wohl erst am Dienstag der Höhepunkt erreicht werde. In Bonn zeigte der Pegel am frühen Morgen einen Stand von 7,86 Meter. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt teilte mit, erst zu Wochenbeginn werde mit einer Entspannung der Lage gerechnet.

Die Hochwasserlage entlang Mosel, Rhein und Donau bleibt angespannt

Schifffahrt schon seit Tagen eingeschränkt

Die Schifffahrt auf dem Rhein in Nordrhein-Westfalen ist schon seit Tagen eingeschränkt. Passagierschiffe lagen ebenso wie schwer beladene Güterschiffe bereits in Schutzhäfen. Die besonders betroffenen Rhein-Metropolen in Nordrhein-Westfalen sehen sich trotz angespannter Lage für den Höhepunkt des Hochwassers gerüstet. Mehr lesen sie bei wdr.de.

Die Häuser der Rheininsel Niederwerth (Rheinland-Pfalz) stehen im Hochwasser des Rheins

Auch auf der Mosel keine Schiffe unterwegs

Auch an der Mosel, der Saar und entlang der Donau in Bayern bleibt die Hochwasserlage kritisch. Zumindest ist Entspannung in Sicht. Mit dem Dauerregen der vergangenen Tage dürfte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorbei sein: Von heute an seien kaum noch Niederschläge zu erwarten. Auf der Mosel waren seit Samstagmittag keine Schiffe mehr unterwegs, der komplette Fluss war gesperrt. In Trier trat der Fluss in manchen Bereichen über die Ufer, kleinere Straßen waren überschwemmt. Einige Flüsse im Main-Gebiet erreichten in Oberfranken vereinzelt die Meldestufe 3. Der Main selbst trat nur stellenweise über die Ufer.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 7. Januar 2018 um 09.00 Uhr.