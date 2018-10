Sie trat in mehr als 90 Opern auf und war eine der bekanntesten Operndiven. Nun ist die Spanierin Montserrat Caballé im Alter von 85 Jahren gestorben.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Den meisten wird sie wohl mit dem Duett "Barcelona" im Gedächtnis bleiben. Zusammen mit dem verstorbenen "Queen"-Sänger Freddie Mercury sang sie das Lied 1987. Fünf Jahre später wird der Song die Hymne der Olympischen Spiele von Barcelona. Da ist Mercury schon nicht mehr am Leben.

In einem ihrer letzten Interviews erzählte Caballé dem spanischen Fernsehen: "Er sagte mir schon zwei Jahre vorher: Ich werde das nicht schaffen. Ich kann das mit Barcelona nicht machen. Ich war geschockt und fragte: Warum? Ich dachte, er wollte das nicht mehr. Aber er sagte mir: Ich habe AIDS und weiß nicht, was in den kommenden zwei Jahren geschehen wird."

1987 nahmen Freddie Mercury und Montserrat Caballé den Song "Barcelona" auf.

Mit elf schon am Konservatorium

Geboren wird Montserrat Caballé 1933 in Barcelona. Sie wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Die Eltern entdecken bald ihr musikalisches Talent. Dank eines Stipendiums kann sie schon mit elf Jahren an der Musikhochschule von Barcelona studieren. "Als ich zu singen anfing, war mir klar, dass ich Musik machen wollte", so Caballé. "Ich wollte der Musik dienen und damit weitermachen. Zum einen, weil ich damit Geld nach Hause bringen konnte, für meine Familie. Zum anderen, weil ich damit etwas entwickeln konnte, was mir viel Spaß machte."

Mit 23 geht sie ans Theater Basel, kurze Zeit später nimmt sie die Oper von Bremen unter Vertrag. Ihr internationaler Durchbruch kommt 1965, im Alter von 32 Jahren. An der Carnegie Hall von New York soll sie in einer Donizetti-Oper für eine Sopranistin einspringen. Als der Verantwortliche sie fragt, zögert sie: "Ich habe ihm gesagt, schauen Sie, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Als Vertretungssängerin ja, aber um die Rolle zu spielen, nein. Und er sagte mir: Sie müssen nicht spielen, es handelt sich um eine Konzertversion. Ich habe es gemacht - und hatte Glück."

Auftritte mit den ganz Großen

Die Kritiker sind begeistert, die "New York Times" hebt sie auf das Niveau einer Maria Callas - und Caballé startet durch. Sie tritt an den wichtigsten Opernhäusern der Welt auf, arbeitet mit großen Orchestern und Dirigenten zusammen, darunter Herbert von Karajan und Leonard Bernstein.

"Wenn Du eine Partitur öffnest, dann musst Du sie mit Respekt anfassen. Du musst Dich fragen: Kann ich dem Komponisten wirklich dienen? Denn er hat so phantastische Melodien geschaffen. Wenn Du Dir nicht bewusst bist, dass Du nur ein Diener des Komponisten bist, dann wirst Du zu einem falschen Opernstar."

Gesundheitliche Probleme

Zuletzt wurde es ruhig um Caballé. Sie hatte schwere gesundheitliche Probleme, vor sechs Jahren erlitt sie einen Schlaganfall. Mitte September wurde sie in ein Krankenhaus in Barcelona eingeliefert, wo sie in der vergangenen Nacht starb. Der spanische König Felipe VI. würdigte sie als "die große Dame der Oper", die "Beste der Besten". Und: "Ihre Persönlichkeit und ihre unvergleichliche Stimme werden uns für immer begleiten."

"Die Beste der Besten" - Montserrat Caballé gestorben

Marc Dugge, ARD Madrid

