Er galt als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten: Kobe Bryant. Nun ist der 41-Jährige bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen.

Der ehemalige Basketballstar Kobe Bryant ist tot. Wie die Behörden im kalifornischen Calabasas bestätigten, starb er beim Absturz seines privaten Helikopters nahe Los Angeles. Neben Bryant waren demnach vier weitere Menschen an Bord, es gab bei dem Unglück keine Überlebenden. Der Helikopter sei am Sonntagmorgen bei Nebel abgestürzt und in Flammen aufgegangen, hatte zuvor die "Los Angeles Times" berichtet.

Der ehemalige Spieler der LA Lakers gilt als einer der größten Basketballer der Sportgeschichte. 2016 beendete Bryant seine Karriere. Erst am Samstag wurde er von LeBron James vom dritten Platz in der ewigen Bestenliste verdrängt.

Fünf NBA-Titel, zwei olympische Goldmedaillen

Bryant holte in seiner zwanzigjährigen Laufbahn fünf NBA-Meisterschaften mit den LA Lakers, wurde 15-mal ins beste Team der NBA gewählt - keinem gelang dies häufiger. Zudem gewann er zwei olympische Goldmedaillen mit dem US-Team.

Auch wenn Bryant gegen Ende seiner Laufbahn nicht mehr an seine Glanzzeiten anknüpfen konnte und mit LA Lakers immer wieder die Playoffs verpasste, gelang ihm doch ein hollywoodreifes Ende. Im Alter von 37-Jährige trumpfte er in seinem letzten Spiel noch einmal mit 60 Punkten auf und ließ sich im goldenen Konfettiregen von Stars wie Jack Nicholson, Jay-Z und David Beckham feiern.

"Wie viele Kinder können sagen, dass sie für ihr Lieblingsteam spielen und ihre ganze Karriere dort verbringen durften", schwärmte Bryant anschließend. "Du kannst diese Story nicht besser schreiben." Bryant hinterlässt seine Ehefrau und vier Töchter.