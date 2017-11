Die argentinische Marine hat die 44 Besatzungsmitglieder eines seit 15 Tagen im Atlantik vermissten U-Boots für tot erklärt. Die Suche nach Überlebenden werde eingestellt, sagte ein Sprecher in Buenos Aires.

Argentinien hat den Rettungseinsatz für das im Südatlantik verschollene U-Boot "ARA San Juan" als beendet erklärt. Die Suche gehe zwar weiter, es gebe aber keine Hoffnung mehr, dass die Besatzung noch lebe, sagte Marinesprecher Enrique Balbi.

Der Rettungseinsatz für das U-Boot habe bereits doppelt so lange gedauert wie zunächst angesetzt. Die "ARA San Juan" mit 44 Menschen an Bord war vor 15 Tagen vor der Küste Argentiniens verschollen. Die Marine ging davon aus, dass sich eine Explosion an Bord ereignet hatte. Mehr als ein Dutzend Länder beteiligte sich an der Suche.

Das Verschwinden gilt als größte Tragödie in der Geschichte der Marine des südamerikanischen Landes.