Fast Hundert Jahre ist Zsa Zsa Gabor alt geworden. Viele Jahrzehnte davon galt sie vor allem wegen unzähliger Ehen und Klatschgeschichten als Inbegriff der Hollywood-Diva.

Von Wolfgang Stuflesser, ARD-Studio Los Angeles

Manche Spötter sagen, Zsa Zsa Gabor habe vor allem kleine Rollen in großen Filmen gespielt. Ihre Schauspielkunst mag nicht die allergrößte gewesen sein, aber sie hat mit den ganz Großen zusammengearbeitet - mit Orson Welles bei "Im Zeichen des Bösen" - oder mit John Huston bei "Moulin Rouge": Gabor spielt eine Tänzerin im berühmten Pariser Nachtclub, und in einer Szene fragte sie den Maler Henri de Toulouse-Lautrec, was falsch sei mit ihr - andere Frauen fänden Liebe und Glück, sie nur Ernüchterung. Aber die finde sie dafür oft, antwortet der Maler trocken.

Es ist ein Dialog, der auch auf das Leben der Zsa Zsa Gabor passen würde: 1917 in Budapest geboren, kam die ehemalige Miss Ungarn in den 40er-Jahren nach Hollywood. Richtig berühmt machte sie eine Rolle, die sie vor allem im echten Leben spielte: die der Hollywood-Diva.

Es heißt, Zsa Zsa Gabor habe sich mühelos zur Hauptperson bei der Premierenfeier eines Films machen können, bei dem sie gar nicht mitspielte - einfach, indem sie ein transparentes Kleid trug. Kulturforscher nannten sie deshalb schon eine Vorgängerin von Paris Hilton oder Kim Kardashian.

Zsa Zsa Gabor mit ihrem Mann Prinz Frederic von Anhalt auf einem Bild von 1992.

Neun Mal verheiratet

Zsa Zsa Gabor hatte neun Ehemänner, darunter der Oscar-Preisträger George Sanders, der Hotelunternehmer Conrad Hilton und Jack Ryan, der Designer der Barbie-Puppe. 1986 heiratete sie den 26 Jahre jüngeren Frederic Prinz von Anhalt, einen als Hans-Robert Lichtenberg gebürtigen Deutschen, der seinen Adelstitel durch Adoption erhielt. Es waren zwei, die sich sichtlich gesucht und gefunden hatten. Zwar war zwischendurch auch mal von Scheidungsplänen die Rede, doch das Paar blieb zusammen.

Für ihre vielen Ehen hatte Gabor 1986 als Gast bei Thomas Gottschalk in der ZDF-Sendung "Na sowas!" eine einfache Erklärung. "Ich war immer verheiratet, weil ich katholisch bin. Ich kann nicht mit einem Mann ins Bett gehen, wenn ich nicht verheiratet bin." Immer wieder machte das Paar Schlagzeilen: Mal musste sie drei Tage hinter Gitter, weil sie in Beverly Hills einen Verkehrspolizisten geohrfeigt hatte, mal wollte er kalifornischer Gouverneur werden.

Zsa Zsa Gabor war zuletzt gesundheitlich schwer angeschlagen.

Immer mehr gesundheitliche Probleme

Doch um Zsa Zsa Gabors Gesundheit stand es zunehmend schlechter: Nach einem Autounfall 2002 und einem Schlaganfall 2005 saß sie im Rollstuhl, 2010 brach sie sich die Hüfte, später musste ihr wegen Wundbrands ein Teil ihres rechten Beins amputiert werden.

Im Februar wäre sie 100 Jahre alt geworden, und ihr Mann hatte schon eine große Feier geplant, wie er im Interview mit Barbara Schöneberger bei der NDR-Talkshow erzählte: "Die Feier ist für sie - sie soll die Feier vom Schlafzimmer aus sehen. Sie soll sehen, die Leute kommen wegen mir. Das soll sie genießen und darauf freut sie sich - wir reden jeden Tag darüber." Nun kam es anders: Am Sonntag starb Zsa Zsa Gabor an den Folgen eines Herzinfarkts.