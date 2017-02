Wer heute einen Blick in manch überregionale Zeitungen wirft, kann sie nicht übersehen: Die ganzseitige Anzeige für die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. Mehr als 300 Prominente haben darauf unterzeichnet - darunter auch einige namhafte Chefredakteure.

Auf ganzseitigen Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen haben mehrere hundert Prominente die Freilassung des in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel gefordert. "Für die Freiheit von Information, Meinung, Wort und Kunst", heißt es in dem veröffentlichten Aufruf in deutscher und türkischer Sprache. "Gemeinsam für und mit Deniz Yücel und allen zur Zeit in der Türkei inhaftierten Kolleginnen und Kollegen."

Zu den mehr als 300 Unterzeichnern zählen neben Künstlern, Schauspielern, Rechtsanwälten und anderen Prominenten eine Reihe von Chefredakteuren wie Klaus Brinkbäumer vom "Spiegel" oder Giovanni di Lorenzo von der "Zeit". Auch leitende Vertreter von "Focus", "Stern", "Bild" oder "Süddeutscher Zeitung" unterzeichneten den Aufruf.

Anzeige für Yücel: Mehr als 300 Menschen haben unterschrieben.

Vorwurf der Terrorpropaganda

Darin wird auch der Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN zitiert: "Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten."

Ein türkischer Haftrichter hatte am Montagabend Untersuchungshaft gegen den deutsch-türkischen Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" verhängt. Wie das Blatt auf seiner Website mitteilte, wurde Yücel wegen Aufwiegelung der Bevölkerung und Terrorpropaganda in Haft genommen. Yücel hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Polizeigewahrsam genommen worden.

Merkel: "Bitter und enttäuschend"

Die Bundesregierung regierte mit scharfer Kritik auf die Verhängung der Untersuchungshaft. Kanzlerin Angela Merkel bezeichnete den Gerichtsbeschluss als "bitter und enttäuschend". "Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig hart", so die Kanzlerin weiter.

Die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" rief die Bundesregierung darüber hinaus zum Eingreifen auf. Die Regierung dürfe nichts unversucht lassen, um Yücel freizubekommen, sagte Geschäftsführer Christian Mihr. "Die Vorstellung ist unerträglich, dass ein Journalist monate- oder gar jahrelang in Untersuchungshaft einem ungewissen Schicksal entgegensehen muss, nur weil er seine Arbeit ernstgenommen hat", erklärte er.

Auch in der türkischen Regierungspartei AKP stieß die Untersuchungshaft Yücels auf Kritik. Er sehe "die Gerichtsentscheidung kritisch", sagte der deutsch-türkische Abgeordnete und Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Parlament, Mustafa Yeneroglu, der Deutschen Presse-Agentur. "Ohne Einzelheiten zu kennen und soweit ich den Berichten entnehmen kann, denke ich, dass der Propagandabegriff zu weit ausgelegt worden ist."

