Deniz Yücel ist zum zweiten Mal in der Haft konsularisch betreut worden. Der deutsche Generalkonsul besuchte ihn im Gefängnis in der Türkei und sprach eine Stunde mit dem Journalisten. Einzelheiten über Yücels Zustand wurden aber nicht mitgeteilt.

Der deutsche Generalkonsul in Istanbul hat den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel zum zweiten Mal in der Untersuchungshaft besucht. Die diplomatische Vertretung in Istanbul gab im Anschluß nur ein kurzes Statement ab: "Es ist gut, dass der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen Deniz Yücel über eine Stunde lang in der Haft besuchen und ein längeres Gespräch mit ihm führen konnte."

Eindruck von den Haftbedingungen

Birgelen habe sich einen Eindruck von den Haftbedingungen und dem Gesundheitszustand machen können", hieß es. Weitere Details nannte das Generalkonsulat nicht. Bereits Anfang April hatte der Diplomat den deutsch-türkischen Journalisten im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul besucht.

Das türkische Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul.

Yücel war am 27. Februar verhaftet worden. Davor befand er sich zwei Wochen in Polizeigewahrsam. Ihm werden Volksverhetzung und Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Gülen-Bewegung vorgeworfen. Ankara macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.

Keine Fortschritte im Fall Corlu

Das Auswärtige Amt hatte die Besuchserlaubnis für Yücel begrüßt, aber auch gefordert, den Journalisten freizulassen. Die Übersetzerin Mesale Tolu Corlu, die Anfang Mai wegen Terrorvorwürfen verhaftet wurde, erhielt bislang noch keine konsularische Betreuung, obwohl die Bundesregierung Zugang fordert. Anders als Yücel, der einen deutschen und einen türkischen Pass besitzt, hat Tolu nur die deutsche Staatsangehörigkeit.

