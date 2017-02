Die Anordnung der Untersuchungshaft für "Welt"-Journalist Yücel in der Türkei hat scharfe Kritik hervorgerufen. Justizminister Maas nannte das Vorgehen unverhältnismäßig. Kanzlerin Merkel zeigte sich enttäuscht.

Die Bundesregierung hat mit scharfer Kritik auf die Verhängung der Untersuchungshaft für den "Welt"-Journalisten Deniz Yücel in der Türkei reagiert. Kanzlerin Angela Merkel bezeichnete den Gerichtsbeschluss als "bitter und enttäuschend". "Diese Maßnahme ist unverhältnismäßig hart", so die Kanzlerin weiter.

Bundesjustizminister Heiko Maas erklärte: "Kritische Berichterstattung ist fundamentaler Bestandteil demokratischer Willensbildung. Das Wegsperren von missliebigen Journalisten ist mit unserem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit unvereinbar."

Außenminister Sigmar Gabriel sprach von "schwierigen Zeiten für die deutsch-türkischen Beziehungen". Der Fall Deniz Yücel werfe ein grelles Schlaglicht auf die Unterschiede, "die unsere beiden Länder offensichtlich bei der Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze und in der Bewertung der Presse- und Meinungsfreiheit haben", sagte Gabriel und kündigte an: "Wir haben allen Grund, das mit der Türkei in großer Deutlichkeit zur Sprache zu bringen. Wir sind fest entschlossen, uns mit allem Nachdruck dafür einzusetzen, dass Deniz Yücel schnell seine Freiheit zurück bekommt und das Verfahren zu einem guten Ende kommt."

Vorwürfe gegen Yücel "absurd"

Die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" forderte, dass Yücel und alle anderen in der Türkei inhaftieren Journalisten sofort freigelassen werden. "Die Vorstellung ist unerträglich, dass ein Journalist monate- oder gar jahrelang in Untersuchungshaft einem ungewissen Schicksal entgegensehen muss, nur weil er seine Arbeit ernstgenommen hat", erklärte Geschäftsführer Christian Mihr. "Die gegen Deniz Yücel erhobenen Vorwürfe der Terrorpropaganda und der Aufwiegelung der Bevölkerung sind schlicht absurd."

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International thematisierte ebenfalls die gegen Yücel erhobenen Vorwürfe: Es sehe nach einem weiteren Fall aus, bei dem die Antiterrorgesetze gegen einen Journalisten wegen kritischer Artikel angewendet würden, sagte der Türkeiexperte Andrew Gardner. Die "maßlose und missbräuchliche" Anwendung dieser Gesetze gegen Journalisten sei inzwischen ein chronisches Problem in der Türkei. Viele der mehr als hundert Journalisten in Untersuchungshaft würden zudem schon seit Monaten ohne Anklage festgehalten.

Unter anderem in Berlin, Frankfurt/Main und Hamburg sind heute Solidaritätsaktionen für Yücel geplant.

Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre möglich

Yücel muss auf nach der Entscheidung eines türkischen Haftrichters auf unbestimmte Zeit wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Terrorpropaganda in Untersuchungshaft. Nach Einschätzung des ARD-Korrespondenten Oliver Mayer-Rüth kann diese sehr lange dauern. Die derzeit in Haft befindlichen Journalisten warteten teilweise Monate auf ihre Anklageschrift. Nach türkischem Recht kann Untersuchungshaft bis zu fünf Jahren dauern.

Der "Welt" zufolge wollen Yücels Anwälte in einer Woche Einspruch gegen die Untersuchungshaft einlegen. Der 43-Jährige ist der erste deutsche Korrespondent, der seit Regierungsübernahme der islamisch-konservativen AKP des heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2002 in Untersuchungshaft kommt. Der zuständige Haftrichter Mustafa Cakar hatte zuvor bereits mehrere Journalisten der kritischen Zeitung "Cumhuriyet" zu U-Haft verurteilt.

Yücel war vor der Gerichtsentscheidung von einem Staatsanwalt vernommen worden. Er sei allgemein zu seinen Artikeln befragt worden, schrieb die "Welt". Dabei sei es sowohl um seine Recherchen in den Kurdengebieten gegangen als auch um die Affäre um den türkischen Energieministers Berat Albayrak.

Türkischer Journalist Yücel kommt in Untersuchungshaft

Artikel über Erdogans Schwiegersohn

Yücel ist sowohl türkischer als auch deutscher Staatsbürger. Der Reporter hatte über E-Mails Albayraks berichtet, einem Schwiegersohn von Erdogan. Die Mails, in denen es unter anderem um manipulierte Twitter-Accounts und die staatliche Kontrolle über die Medien ging, waren von dem linksgerichteten türkischen Hackerkollektiv "Redhack" veröffentlicht worden.

Während des derzeit geltenden Ausnahmezustands können Verdächtige in der Türkei auf Beschluss des Staatsanwaltes bis zu 14 Tage in Polizeigewahrsam gehalten werden, bis sie einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden müssen. Diese Frist läuft für Yücel an diesem Dienstag ab.

Zu dritt in Sieben-Quadratmeter-Zelle

Yücel hatte sich am 14. Februar bei der Polizei in Istanbul gemeldet, weil nach ihm gefahndet wurde. Er war festgenommen worden. Der "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt hatte danach an die Behörden appelliert, keine Untersuchungshaft zu verhängen.

Yücel hatte seine Bedingungen im Polizeigewahrsam - vermittelt über seinen Anwalt - in der "Welt am Sonntag" als schwierig bezeichnet. Er hatte aber auch hinzugefügt: "Mir geht es ganz gut." Der 43-Jährige teilte sich demnach mit meist ein bis zwei Mitgefangenen eine Sieben-Quadratmeter-Zelle. Gewalt habe er nicht erfahren oder mitbekommen. Die Polizisten seien manchmal grob im Ton, aber nicht ausfallend und im Rahmen der Vorschriften meistens auch hilfsbereit.

Yücel ist seit Mai 2015 Türkei-Korrespondent der"Welt". Die Regierung hatte ihm eine Akkreditierung verweigert. Da er auch türkischer Staatsbürger ist, konnte er dennoch legal im Land arbeiten. Zahlreiche türkische Journalisten sind nicht von der Regierung akkreditiert. Bei ausländischen Korrespondenten ist die Akkreditierung Voraussetzung für die Aufenthaltsgenehmigung.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen lag die Türkei schon vor dem im Juli 2016 verhängten Ausnahmezustand auf Platz 151 von 180 Staaten. Dutzende regierungskritische türkische Journalisten sitzen in Haft.