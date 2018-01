Mal eben den Nachwuchs säubern: Wer als Vater glaubte, er könne das auf einer New Yorker Toilette erledigen, war bislang schief gewickelt. Jetzt sorgt ein neues Gesetz für eine bessere Klo-Ausstattung - und für einen weiteren Schritt in Richtung Geschlechtergerechtigkeit.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Windelweich war gestern. Ab jetzt gilt: Alle öffentlichen Toiletten in New York City müssen spätestens ab Juli mit Wickeltischen ausgestattet werden. Und zwar nicht nur wie bisher meistens üblich die Damentoiletten, sondern auch die für Herren.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, selbst zweifacher Vater, hat noch in guter Erinnerung, wie er einst mangels Wickeltisch unterwegs in der Stadt die Windeln seiner Kinder auf der Motorhaube des Familienautos zu wechseln versuchte. Jetzt verkündete der Bürgermeister allen Frauen und vor allem Männern in New York eine Botschaft: "Überraschung, Eilmeldung", sagte er. "Wir schreiben das 21. Jahrhundert, und Männer wechseln Windeln."

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio lässt New Yorker Toiletten mit Wickeltischen ausstatten.

Keine Ausgrenzung mehr von Vätern

Künftig muss in allen Neubauten oder zuletzt renovierten öffentlichen Toilettenanlagen zwingend ein Wickeltisch auf jeder Toilette sein. Auch das, so der Bürgermeister bei der Unterzeichnung des neuen Gesetzes, gehöre mit zur Geschlechtergerechtigkeit.

Künftig gibt es also zumindest in New York keine Ausrede mehr für Väter - und auch keine Ausgrenzung mehr. Auf die Idee für den Gesetzesvorschlag übrigens war ein Stadtratsmitglied gekommen, nachdem er auf einer eher unhygienischen öffentlichen Männertoilette einen Vater beobachtete, der die Windel seines Kindes im Waschbecken zu wechseln versuchte.

Der ehemalige Präsident Obama hatte ein öffentliches Gesetz für die Toilettenausstattung aller öffentlichen Bundesgebäude wie Gerichte oder auch Postfilialen bereits im Oktober 2016 erlassen.

Männer wechseln die Windeln

Georg Schwarte, ARD New York

