Wer wird Frankreich künftig regieren? In einer ersten Runde der Wahl würden sich der Republikaner Fillon und die rechtspopulistische Le Pen wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In einer zweiten hat er aber deutliche Siegchancen, so ARD-Korrespondent Mathias Werth.

Wenn am nächsten Wochenende Frankreichs Präsident gewählt werden würde, dann hätte der gerade bei den Konservativen siegreiche Francois Fillon in der ersten Runde ein knappes Rennen zu erwarten, so ARD-Korrespondent Mathias Werth bei tagesschau24. In einer ersten Runde würde Fillon 24 Prozent der Stimmen erreichen, Marine Le Pen und ihr Front National lägen bei 22 Prozent. Die regierenden Sozialisten von Präsident Francois Hollande kämen nur auf neun Prozent, so eine aktuelle Umfrage.

Umfragen zufolge wäre es bei Präsidentschaftswahlen in einer ersten Runde knapp für Fillon ... in einer zweiten würde Front-National-Chefin Marine Le Pen voraussichtlich verlieren.

Bei einer Stichwahl könnte Fillon allerdings auf einen deutlichen Sieg hoffen. Die Wahlforscher sehen ihn bei 67 Prozent, Le Pen bekäme ein Drittel der Stimmen. Allerdings sei das nur eine Momentaufnahme, so Werth, die vor allem vor dem Hintergrund der gerade gelaufenen Abstimmung bei den Konserverativen zu sehen sei.

Fillon - der wirksame Gegner

Doch was ist das Geheimnis des Erfolgs von Fillon? Nach Einschätzung von Werth hat der konservative Präsidentschaftsbewerber mit seinen konservativen Überzeugen gepunktet. Fillons Sozialpolitik könne allerdings auch Futter für die Rechtsextremen liefern. Denn Fillon plant die Abschaffung der 35-Stunden-Woche, will Stellen kürzen. Vorhaben wie diese könnten ihn im linken Lager schwer durchsetzbar machen. Fillon sei vor allem von Wohlhabenden gewählt worden. Ihnen stellt der Politiker unter anderem die Abschaffung der Vermögenssteuer in Aussicht.

Mathias Werth, ARD Paris, zur Wahl Fillons

tagesschau24 11:00 Uhr, 28.11.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-235023~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Das Geheimnis seines Erfolges

Wie überraschend ist es, dass Fillon nun als aussichtsreicher Spitzenkandidat für die Republikaner ins Rennen geht? Viele Beobachter habe zumindest der Sieg Fillons in der ersten Runde der konservativen Kandidatenkür überrascht, so Werth. Seine gemäßigte Stimme, seine ruhige Art haben Fillon geholfen, gegen den ursprünglichen Favoriten und Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy zu punkten. Fillon sei der Gegenentwurf zu Sarkozy und habe diesen mit seinem gelassenen Auftreten überrannt.

Unklar ist, wer für die Sozialisten ins Rennen geht - Präsident Hollande und Ministerpräsident Valls sind sich uneinig.

Und die Sozialisten?

Für die löst das Abschneiden Fillons Schnappatmung aus, schildert Werth. Die Dynamik der konservativen Vorwahlen, die große Unterstützung in der Bevölkerung, setze die Regierungspartei unter Zugzwang. Das bedeutet für Beobachter in Frankreich auch, dass Hollande sich bald erklären muss. Zieht er zurück? Regierungschef Manuel Valls hat Hollande dazu aufgefordert. Daraufhin heißt es nun von Hollandes Seite: Wenn Valls seinen Hut in den Ring werfe, wenn er als Präsidentschaftskandidat ins Rennen gehen wolle, müsse er seinen Stuhl als Ministerpräsident Frankreichs räumen.