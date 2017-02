US-Präsident Trump bezeichnet die Medien gern als "Feind des amerikanischen Volkes". Nun geht er noch einen Schritt weiter: Das Weiße Haus hat mehreren nahmhaften Medien den Zugang zu einem Pressebriefing verwehrt. Darunter sind CNN und die "New York Times".

Das Weiße Haus hat mehreren großen US-Medienhäusern den Zugang zu einem Pressebriefing mit dem Sprecher von US-Präsident Donald Trump verwehrt. Betroffen waren nach US-Medienberichten Reporter von CNN, der "New York Times", der "Los Angeles Times" und vom Nachrichtenportal "Politico".

Teilnehmen durften nur ausgewählte Journalisten - unter anderem von der NBC, ABC, Fox News, CBS, Reuters und Bloomberg. Reporter vom Portal "Breitbart News", der "Washington Times" und dem "One America News Network" erhielten ebenfalls Einlass.

NYT: "So etwas ist noch nie passiert"

Vertreter der Nachrichtenagentur AP und des "Time"-Magazins boykottierten das Pressebriefing aus Solidarität mit ihren Kollegen. Der Chefredakteur der "New York Times", Dean Baquet, sagte: "So etwas ist während der langen Zeit, in der wir über verschiedene Regierungen verschiedener Parteien berichtet haben, noch nie passiert."

Die "White House Correspondents' Association", ein Zusammenschluss von Journalisten, verurteilte die Maßnahme. Das Weiße Haus kommentierte die Entscheidung bislang nicht.