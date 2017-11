U-Boot "ARA San Juan" Letzter Funkspruch veröffentlicht

In der letzten Funkverbindung des vor knapp zwei Wochen verschollenen argentinischen U-Boots hat der Kapitän einen Schwelbrand im Batteriesystem gemeldet. Das geht aus einem Bericht der argentinischen Kriegsmarine hervor.

In einem Funkspruch unmittelbar vor dem Verschwinden des weiterhin im Südatlantik vermissten argentinischen U-Boots "ARA San Juan" hat der Kapitän möglicherweise Hinweise auf die Ursache der Havarie gegeben.

"Eintritt von Meerwasser über das Lüftungssystem in den Batterietank Nummer drei hat einen Kurzschluss und einen beginnenden Brand verursacht", hieß es demnach wörtlich in der letzten Funkverbindung der "ARA San Juan" vom 15. November, dem Tag des Verschwindens. Die Batterien im Bug seien außer Betrieb, das U-Boot bleibe aber vorerst auf Tauchfahrt, heißt es weiter in der Funkmeldung.

Wassereinbruch verursachte Brand

Das Wasser, das den Kurzschluss verursachte, sei offenbar durch den Schnorchel ins U-Boot eingedrungen, meldete der argentinische Fernsehsender A24 unter Berufung auf einen internen Bericht der argentinischen Kriegsmarine.

Mit Schnorcheln können U-Boote während einer Unterwasserfahrt ihre Dieselmotoren mit Luft versorgen. Der Kontakt zu der in Deutschland gebauten "ARA San Juan" und ihren 44 Besatzungsmitgliedern war kurz nach dem letzten Funkkontakt abgebrochen.

Keine Hoffnung auf Überlebende

Die argentinische Marine hatte bislang bekanntgegeben, dass die Besatzung Probleme mit den Batterien gemeldet, aber keinen Notruf abgesetzt habe. Vergangene Woche wurde dann bekannt, dass sich wenige Stunden nach Abbruch des Funkkontakts im Südatlantik eine "Explosion" ereignet habe. Es gibt demnach keine Hoffnung mehr, die Besatzungsmitglieder lebend zu finden.

Offiziell für tot erklärt hat die argentinische Marine die Seeleute bislang allerdings noch nicht. Eine internationale Suchmission durchkämmt nach wie vor die Region des Südatlantiks vor der argentinischen Küste, in der das U-Boot vermutlich auf Grund gegangen ist. Unter anderem nehmen ein ferngesteuertes Mini-U-Boot der US-Navy und ein russisches Rettungs-U-Boot an der Suche teil.

