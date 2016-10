Bei der Parlamentswahl in Georgien liegt die Regierungspartei "Georgischer Traum" offenbar vorn. In Umfragen hatten die Regierungspartei und die oppositionelle "Vereinte Nationale Bewegung" bis zuletzt gleichauf gelegen. Beide Lager streben eine Annäherung an den Westen an.

Bereits vor Bekanntgabe offizieller Ergebnisse bei der Parlamentswahl in Georgien hat sich die Regierungspartei Georgischer Traum (GD) zum Sieger erklärt. "Unsere Partei führt mit großem Vorsprung", verkündete Ministerpräsident Giorgi Kwirikaschwili am Abend. GD lag Nachwahlbefragungen verschiedener TV-Sender zufolge am Wahltag in Führung vor der oppositionellen Vereinten Nationalen Bewegung (UNM). Die sprach in einer ersten Reaktion von Wahlbetrug.

Die Zahlen der Sender variierten aber deutlich. Die Hochrechnung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sah die Regierungspartei mit 54 Prozent deutlich vor der Nationalen Bewegung mit 19,5 Prozent. Beim unabhängigen Fernsehsender Rustawi-2 war das Kräfteverhältnis dagegen 39,9 Prozent zu 32,7 Prozent. Vorläufige offizielle Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.

Die Wahl in der Kaukasusrepublik gilt als richtungsweisend, weil die Ex-Sowjetrepublik am Schwarzen Meer eine Annäherung an EU und Nato anstrebt und zugleich zerrüttete Beziehungen zu Russland hat.