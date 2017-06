Absolute Mehrheit für Macron Wahlerfolg mit Schönheitsfehlern

Frankreichs Präsident Macron marschiert weiter: Sein Bündnis verfügt nach der Parlamentswahl über die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Doch der Jubel im Lager der Gewinner ist verhalten. Das hat gleich mehrere Gründe.

Von Kerstin Gallmeyer, ARD-Studio Paris

Keine Frage, es gibt einen großen Gewinner bei dieser Parlamentswahl: Präsident Emmanuel Macron und sein junge Partei La République en Marche haben haushoch gewonnen. Aber am Ende doch nicht so hoch wie zuletzt erwartet.

Und dann gab es noch einen Schönheitsfehler: Eine Wahlbeteiligung auf Rekordtief - weniger als 45 Prozent der Wahlberechtigten Franzosen haben mitgestimmt. Entsprechend war man im Lager von Präsident Macron darauf bedacht, nicht zu sehr zu jubeln: "Eine massive Wahlenthaltung ist niemals eine gute Nachricht für die Demokratie. Für die Regierung ist sie Ansporn und Verpflichtung zum Erfolg", so die eher nüchterne Reaktion von Premierminister Edouard Philippe auf den Sieg. Auch wenn er und Präsident Macron nun freie Hand haben für ihre Reformpolitik, darunter die angekündigte Lockerung des Arbeitsrechts.

Ellis Fröder, ARD Paris, zum Wahlsieg von "En Marche"

Der ultralinke Ex-Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat schon Widerstand angekündigt: Mit seiner Bewegung "Das Unbeugsame Frankreich" hat er nach eigenen Angaben genug Mandate für eine Fraktion gewonnen. "Sie wird das Land zur gegebenen Zeit zu einem sozialen Widerstand aufrufen, und ich teile den neuen Machthabern mit, dass kein einziger Meter der sozialen Errungenschaften ohne Kampf aufgegeben wird", so Mélenchon.

Sozialisten am Boden

Ziemlich kleinlaut ging es dagegen im Lager der Sozialisten zu. Sie müssen bei dieser Wahl die größten Verluste verschmerzen: Nach fünf Jahren Mehrheit in der Nationalversammlung ist die Zahl ihrer Mandate auf einen Bruchteil geschrumpft. Sozialisten-Chef Jean-Christoph Cambadelis, der selbst schon in der ersten Runde aus dem Rennen geflogen war, trat von seinem Posten zurück und kündigte einen Neuanfang für seine Partei an: "Die Linke muss einen neuen Zyklus eröffnen. Ihre zwei Pfeiler, der Wohlfahrstaat und die ständige Ausweitung von Freiheiten, sind in Frage gestellt. Es geht nun darum, unser politisches Handeln zu überdenken."

Frankreich wählt neues Parlament

tagesschau 20:00 Uhr, 18.06.2017, Ellis Fröder, ARD Paris







Doch auch die konservativen Republikaner müssen sich neu ordnen. Sie stellen zwar die größte Oppositionsfraktion dar. Ein Teil von ihnen, zu denen auch der wiedergewählte Thierry Solère von den Republikanern zählt, kündigte aber bereits an, mit der Regierungsmehrheit zusammenarbeiten zu wollen. "Ich bin nicht en Marche, aber ich will, dass es dem Land besser geht. Konstruktiv zu sein, ist kein Blankoscheck. Und wichtig ist für mich nur, dass es dem Land in fünf Jahren am Ende dieser Amtszeit besser geht, dass es weniger Arbeitslose gibt und dass wir gute Arbeit gemacht haben", sagt Solère.

Le Pen erhält ein Mandat

Nach mehreren gescheiterten Anläufen ist es Front National-Chefin Marine Le Pen gelungen, ein Mandat zu ergattern. Sie wird aber nicht allein sein, mit ihr werden weitere Vertreter der rechtsextremen Partei in die Nationalversammlung einziehen. Für eine eigene Fraktion wird es aber nicht genügen. Trotzdem werde mit ihr als Opposition zu rechnen sein: "Die alten dominierenden Parteien in Frankreich sind zu Satellitenparteien einer Bewegung verkommen, die sie alle vereinnahmt. Gegenüber diesem Blocks, sind wir die einzige Kraft des Widerstands angesichts der Auflösung Frankreichs, seines Sozialmodells und seiner Identität", so Le Pen.

Präsident Macron und seine Regierung wissen, dass auf ihnen nun eine große Verantwortung liegt. "Im Grunde gibt es heute Abend keinen Sieg", sagt Regierungssprecher Christophe Castaner. "Einen wahren Sieg gibt es erst in fünf Jahren, wenn sich die Dinge wirklich geändert haben.

Sieg für Macrons Bündnis mit Schönheitsfehler

Kerstin Gallmeyer, ARD Paris

18.06.2017 22:46 Uhr