Die HDP hat auf ihrem Parteitag eine neue Führung gewählt. Mit dem Ökonom Temelli und der Abgeordneten Buldan geht die HDP in die türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2019.

Das neue Führungsduo steht: Die prokurdische türkische Oppositionspartei HDP hat auf einem Parteitag in Ankara die Nachfolger der beiden bisherigen Vorsitzenden gewählt. Der inhaftierte Ko-Vorsitzende Selhattin Demirtas wird durch den Ökonom Sezai Temelli abgelöst, die Abgeordnete Pervin Buldan übernimmt das Amt der amtierenden Ko-Vorsitzenden Serpil Kemaleay. Die HDP geht also mit Buldan und Temelli in die wichtigen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2019.

Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, die bisherige Doppelspitze der HDP, sind in Untersuchungshaft.

Demirtas wurde im November 2016 wegen Terrorvorwürfen zu angeblichen Verbindungen zu verbotenen kurdischen Extremisten in Gewahrsam genommen, seitdem wartet er auf seinen Prozess. Verbindungen zum Terrorismus bestreitet er. Der früheren Ko-Vorsitzenden Figen Yüksekdag wird Ähnliches vorgeworfen, wodurch sie ihren parlamentarischen Status verloren hat.

Die HDP wählte Kemalbey im Mai zu ihrer Nachfolgerin. Der Haftbefehl gegen sie wurde erlassen, weil sie sich kritisch über die Militäroffensive der Türkei gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG in Nordsyrien geäußert hatte. Kemalbey sprach auf dem Parteitag, sie wurde bislang nicht festgenommen.

Die HDP ist die zweitgrößte Oppositionspartei im türkischen Parlament.

