Schon jetzt besucht fast jedes dreijährige Kind in Frankreich die Vorschule. Dennoch soll der Besuch künftig zur Pflicht werden - um Sprachschwierigkeiten zu vermeiden.

Von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Das, was in Deutschland der Kindergarten ist, heißt in Frankreich bereits Schule - "école maternelle". Tatsächlich ist sie von Beginn an, also meist ab einem Alter von drei Jahren, durchgehend als eine Art Vorschule angelegt. Es gibt Lehrpläne, Arbeitsblätter, viele Regeln und nebenbei auch Spiel und Spaß, allerdings weniger als in deutschen Kindergärten.

Ziel ist es, Kinder bereits jung zu Schülern zu erziehen und ihnen möglichst schon Grundlagen im Lesen, Schreiben und Rechnen mitzugeben. Jedes Kind hat in dem Jahr, in dem es drei Jahre alt wird, ein Anrecht auf einen kostenfreien Platz in dieser Einrichtung.

Frankreich in Bildungstests hinten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will den Besuch ab dem Sommer 2019 nun für alle Kinder in Frankreich ab drei Jahren zur Pflicht machen. Sie sollen dadurch möglichst alle auf gleiche Weise pädagogisch gefördert werden. Das soll helfen, Unterschiede etwa beim Sprach- und Wissenserwerb auszugleichen. Neurowissenschaftler und Pädagogen sollen die Lernmethoden dabei immer wieder neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen.

Die "école maternelle" verpflichtend zu machen, dürfte allerdings wenig ändern, denn schon heute besuchen im Alter von fünf Jahren gut 99 Prozent der Kinder die Vorschule - und auch die meisten Dreijährigen gehen hin. Trotz der frühen Lernförderung schneidet Frankreich bei internationalen Bildungstest regelmäßig schlechter ab als andere europäische Staaten, etwa Deutschland.