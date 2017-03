Chinas Herausforderung Wachsen trotz Schulden

Wirtschaftswachstum steht ganz oben auf Chinas Agenda, wenn 3000 Abgeordnete, Funktionäre und Kader zum Volkskongress zusammen kommen. Ein Wirtschaftsplus von 6,5 Prozent ist das Ziel - trotz Schuldenlast, Kapitalflucht und möglichen Handelskonflikten.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Politische Konsultativkonferenz und Volkskongress - so unsexy diese beiden Veranstaltungen auch klingen mögen, sie sind zumindest offiziell der wichtigste politischen Doppeltermin des Jahres in China. Mehr als 3000 so genannte Abgeordnete, Funktionäre und Kader sprechen und entscheiden ab diesem Wochenende über die politische Agenda des Landes. Sie sprechen vor allem über die wirtschaftspolitische Agenda. So wird Regierungschef Li Keqiang am Sonntag das offizielle Wachstumsziel des Landes verkünden. Der Wert dürfte wieder bei rund 6,5 Prozent liegen.

Große Herausforderungen

Auch wenn, anders in den vergangenen Jahren, eine Krisenstimmung nicht offen zu spüren ist: Die Herausforderungen für China sind enorm. Die steigende Schuldenlast, der nur schleppende Umbau des Wirtschaftssystems, Kapitalflucht, das verkrustete System der Staatskonzerne, mögliche Handelskonflikte mit den USA - die Liste der Herausforderungen ist lang.

Aufhorchen ließen in den vergangenen Wochen drei wichtige Personalentscheidungen. Chinas Führung benannte einen neuen Handelsminister, einen neuen Chef der einflussreichen Entwicklungs- und Reformkommission und mit Guo Shuqing auch einen neuen Leiter der Bankenaufsicht. Guo gilt als ausgewiesener Wirtschaftsfachmann. Er soll das unübersichtliche System zahlreicher Schattenbanken und dubioser Finanzanbieter auf Vordermann bringen.

Die Nachbarn machen Sorgen

Auch wenn die Wirtschaft die politische Agenda Chinas bestimmt: Die Staatsführung in Peking hat es dieses Jahr auch mit anderen Themen zu tun. Der Nachbar Nordkorea provoziert mit Atom- und Raketentests. Mit Südkorea liegt man wegen eines umstrittenen US-Raketenabwehrsystems im Klinsch. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kämpfen aufmüpfige Polit-Aktivisten für Unabhängigkeit. Und im Nordwesten Chinas, in Xinjiang, sorgen islamistische Extremisten für Ärger. Es gibt also genug zu diskutieren bis Mitte März.

