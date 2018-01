Die Bundesregierung ist überzeugt, dass Vietnams Geheimdienst den Ex-Manager Thanh in Berlin entführt hat. Nun wurde er in Hanoi wegen Unterschlagung zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der mutmaßlich vom vietnamesischen Geheimdienst aus Deutschland entführte Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh ist in Hanoi zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Vietnams sprach den 52-Jährigen in einem Korruptionsprozess wegen Misswirtschaft und Unterschlagung schuldig. Auf die mögliche Forderung nach der Todesstrafe hatte die Staatsanwaltschaft verzichtet. Thanh hatte um ein mildes Urteil und die Möglichkeit zur Rückkehr nach Deutschland gebeten.

Schwere Belastung für Beziehungen zu Vietnam

Der Fall Thanh belastet das Verhältnis zwischen Deutschland und Vietnam massiv. 2016 war der einstige Funktionär der Kommunistischen Partei ins Ausland geflohen und hatte in Deutschland um Asyl gebeten. Ende Juli 2017 wurde er mutmaßlich vom vietnamesischen Geheimdienst aus Berlin entführt, zurück in seine Heimat verschleppt und im Staatsfernsehen vorgeführt. Während die Regierung in Hanoi erklärte, Thanh sei freiwillig zurückgekehrt, spricht das Auswärtige Amt in Berlin von "Menschenraub" und "Rechtsbruch".

Der Ex-Vorstandschef eines staatlichen Baukonzerns hatte den vietnamesischen Staatsmedien zufolge Management-Fehler zugegeben, aber den Vorwurf der Veruntreuung bestritten. Ausländische Medien wurden zu dem Prozess nicht zugelassen, bei dem Thanh zusammen mit 21 weiteren Angeklagten, darunter einem einst hochrangigen Mitglied des Politbüros, vor Gericht stand.

Konkret ging es in dem Prozess um den Bau eines Kraftwerks im Norden Vietnams im Jahr 2011. Thanh wurde zur Last gelegt, als Chef des Baukonzerns PetroVietnam Construction (PVC) - einer Tochter des Energiekonzerns PetroVietnam - umgerechnet mehrere Millionen Euro zweckentfremdet zu haben. Mindestens vier Milliarden vietnamesische Dong (etwa 150 000 Euro) soll er in die eigene Tasche gesteckt haben.

Weiterer Prozess steht bevor

Am Mittwoch soll in Hanoi ein weiterer Korruptionsprozess gegen Thanh beginnen. Dabei droht ihm abermals die Todesstrafe.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 22. Januar 2018 um 06:15 Uhr.