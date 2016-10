Eigentlich wollte die Opposition in Venezuela kommende Woche erneut Unterschriften sammeln für ein Referendum zur Abwahl von Präsident Maduro. Doch die Wahlbehörde hat das Vorhaben gestoppt. Es habe im Vorfeld Fälschungen gegeben, hieß es zur Begründung.

Die Wahlbehörde in Venezuela hat ein von der Opposition angestrebtes Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Nicolás Maduro bis auf weiteres gestoppt. Eine für kommende Woche geplante Unterschriftensammlung, die für ein Referendum zur Abwahl nötig wäre, werde auf unbestimmte Zeit verschoben, erklärte das Gremium.

Die Wahlbehörde "respektiere" die von den Gerichten in mindestens fünf Bundesstaaten verfügten "Maßnahmen", hieß es zur Begründung. Demnach stellten die Gerichte "Betrug" vor allem bei der Auszählung der Unterschriften fest und erklärten die Resultate vom Juni für ungültig. Dabei hatte die Opposition mit fast 400.000 doppelt so viele Unterschriften erhalten wie in dieser Etappe erforderlich gewesen wäre.

Erste Unterschriftensammlung ungültig?

Ursprünglich hatte die Opposition kommenden Mittwoch bis Freitag Unterschriften sammeln wollen - vier Millionen, nämlich 20 Prozent der Wählerschaft, wären in einer zweiten Etappe nötig gewesen, um ein Referendum über ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Allerdings wurden durch die Urteile bereits in einer ersten Etappe gesammelte Unterschriften für ungültig erklärt.

Opposition unter Zeitdruck

Ursprünglich hatte die Opposition die Volksabstimmung noch in diesem Jahr geplant. Dann hätte es bei einem Ja zur Absetzung Maduros Neuwahlen gegeben. Maduros Amtszeit endet am 10. Januar 2019. Die Verfassung besagt, dass, sollte der Präsident zwei Jahre oder weniger vor Ende des Mandats abgewählt werden, der Vizepräsident das Amt bis zum Ende der Amtszeit ausübt. Das wäre derzeit Aristóbulo Istúriz. Ein Sozialist würde durch einen Sozialisten ersetzt. Fände das Referendum aber vor dem 10. Januar 2017 statt, und Maduro würde abgewählt, müsste es binnen eines Monats Neuwahlen geben - nur so könnte die Opposition den von ihr angestrebten "echten" Machtwechsel erreichen.

Das Wahlamt hatte schon im September erklärt, der Zeitplan der Opposition sei nicht einzuhalten. Das Oberste Gericht verschärfte zudem die Abwahlbedingungen. Die Opposition sieht darin eine Verzögerungstaktik der sozialistischen Regierung. Anfang der Woche hatte das von der Regierung bestellte Wahlamt bereits die Regionalwahlen in den Einzelstaaten auf kommendes Jahr verschoben, ohne ein genaues Datum zu nennen. Umfragen hatten der Opposition große Erfolge prophezeit.

Wirtschaftskrise und Versorgungsengpässe

Venezuela leidet seit dem Verfall des Ölpreises auf dem Weltmarkt an einer schweren Wirtschaftskrise. Wegen der Versorgungsengpässe gab es in dem südamerikanischen Land zuletzt immer wieder Unruhen und Plünderungen, bei Protesten wurden mehrere Menschen getötet. Die Opposition macht Maduro und seine Regierung für die wirtschaftlichen Probleme verantwortlich und will seine Absetzung erzwingen.

Der staatliche Ölkonzern PDVSA steht wegen des niedrigen Ölpreises und Problemen, ausländische Schulden zu bedienen, vor der Pleite - da die Einnahmen über die Hälfte des Staatshaushalts finanzieren, könnte diese eine Staatspleite nach sich ziehen. PDVSA versucht derzeit händeringend, ausländische Gläubiger von einer Umwandlung bald fälliger Anleihen in bis 2020 laufende Anleihen zu überzeugen - mit einer hohen Verzinsung von 8,50 Prozent. Klappt die Aktion nicht, könnte es das baldige Aus bedeuten.

Maduro brach am Donnerstag zu einer viertägigen Reise in die Öl-Länder Saudi-Arabien, Iran, Katar und Aserbaidschan auf. Ende November steht ein Treffen der OPEC-Länder an, bei dem Details für eine Drosselung der Ölförderung besprochen werden sollen - dadurch könnten die Preise steigen.

Wahlrat verhindert Abwahl des Präsidenten

A.-K. Mellmann, ARD Mexiko City

