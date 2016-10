Einen klaren Gewinner gab es nicht beim letzten TV-Duell - am ehesten noch den Moderator, der weder Clinton noch Trump schonte. Der Republikaner Trump war erstaunlich diszipliniert, doch seine pauschale Medienschelte und das Raunen über Wahlbetrug wirken weinerlich.

Von Stefan Niemann, ARD-Studio Washington

Ausgerechnet Las Vegas! Eine passendere Kulisse als das berüchtigte Zockerparadies konnte es nicht geben für dieses dritte TV-Duell zwischen den Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump. Würde der zuletzt politisch angeschlagene Rechtspopulist nun alles auf eine Karte setzen, um seiner schwindenden Popularität neuen Schwung zu geben? Und würde die ihrerseits nicht besonders beliebte Politikerin noch ein Ass aus dem Ärmel zaubern, um den dünnhäutigen Kontrahenten in Rage zu bringen?

Um es vorwegzunehmen: Die ganz große Schlammschlacht ist ausgeblieben. Trotz etlicher persönlicher Angriffe war es das inhaltsreichste und sachlichste TV Duell zwischen Clinton und Trump. Vor allem dank Chris Wallace. Der selbstbewusste Moderator von Fox News zwang die kalkuliert ausschweifenden Kontrahenten mehrfach zurück in die Spur und schonte keinen der Kandidaten. So konnte ein Millionenpublikum erneut sehen, wie gegensätzlich die beiden Bewerber um die Obama-Nachfolge agierten.

An den Themen Waffen, Abtreibung und Einwanderung wurde schnell deutlich, wie unterschiedlich Clinton und Trump die amerikanische Verfassung auslegen, welche Traditionen sie im Weißen Haus verteidigen wollen. Während Trump durchsichtig um Amerikas Waffenverrückte buhlte, mit Horrorgeschichten von späten Schwangerschaftsabbrüchen das Recht auf Abtreibung in Frage stellte und Millionen illegaler Einwanderer und ihren Familien mit Massendeportationen drohte, war Clinton sichtlich bemüht, sich als prinzipientreu, aber besonnen und abwägend zu präsentieren.

Sie wolle das Recht auf Waffenbesitz nicht abschaffen, sondern nur einschränken - schon allein wegen der jährlich rund 33.000 Opfer von Waffengewalt. Aus der persönlichen Entscheidung einer Frau über einen Schwangerschaftsabbruch müsse der Staat sich heraushalten. Und Massenabschiebungen von elf Millionen undokumentierten Einwanderern mit vier Millionen Kindern? Es würde unser Land zerreißen, sagt Clinton.

Doch beide stellen klar, dass sie die Zukunft der USA weit über ein oder zwei Amtszeiten hinaus prägen wollen, durch die Auswahl entsprechender Richter für den Supreme Court. Ein konservatives Weltbild sollen die unter Trump haben und die US-Verfassung wörtlich nehmen. Clinton will dagegen progressive Richter, die Amerika wie bei der Legalisierung der Homo-Ehe liberaler machen.

"Putin hat keinen Respekt vor Clinton"

Aufschlussreich war, wie sich die Kontrahenten am Thema Russland und an der Person Wladimir Putin beharkten. Geschickt spielt Trump mit den bekannten Sehnsüchten vieler Wähler nach der "guten alten Zeit" der Supermacht-Dominanz Amerikas. Seine Botschaft: Putin tanzt Obama auf der Nase herum und hat keinen Respekt für Clinton.

"Weil ihm eine Marionette im Weißen Haus lieber ist" - kontert Clinton und brandmarkt Trump als kremlnahen Vaterlandsverräter. Schließlich seien es staatlich gelenkte russische Hacker, die in Cyberattacken US-Daten an Wikileaks weitergegeben hätten, um die Wahlen zu beeinflussen. Sie erweckt den Eindruck, Trump sei eine Schachfigur des Kremlherrschers.

Auch Clinton in der Defensive

Aber auch Clinton gerät mehrfach in die Defensive an diesem Abend, etwa durch die Frage nach möglichen Interessenskonflikten in ihrer Zeit als Außenministerin. Wer großzügig an die Clinton-Stiftung gespendet habe, soll bevorzugt behandelt und mit Regierungsaufträgen belohnt worden sein. Da sieht sie vorübergehend gar nicht gut aus. Und Trump tritt nach: Die Clinton-Foundation sei eine kriminelle Organisation. Das ist die Lieblingsmelodie seines Wahlkampfes: Er geißelt die Clintons als korrupt und selbstgerecht.

Hillary Clinton trat souverän auf, geriet aber auch in die Defensive.

Dann schießt Trump ein Eigentor: Clinton rede immer nur und kriege nichts gebacken, ihre 30 Jahre Politik-Erfahrung seien durchweg schlechte Erfahrungen. Darauf hatte Clinton nur gewartet: Genüsslich vergleicht sie, was sie im Gegensatz zu Trump geleistet habe für Amerikas Kinder, Frauen und für die Sicherheit des Landes. Soll heißen: Sie arbeite unermüdlich zum Wohle der Nation, er arbeite immer nur für sich selbst. Treffer, versenkt.

Natürlich wird Trump mit den Aussagen von inzwischen neun Frauen konfrontiert, die er unaufgefordert geküsst, begrapscht und belästigt haben soll. Alles erfunden, behauptet der Immobilienmogul. Seine Gegnerin habe die Damen vermutlich bezahlt, keiner habe mehr Respekt vor Frauen als er. "Donald denkt, Frauen zu erniedrigen macht ihn größer." erwidert Clinton kühl. Mehr muss sie auch gar nicht sagen.

Trump wirkt weinerlich

Fazit: Trump ist erstaunlich diszipliniert geblieben, war aber nicht sehr faktensicher und hat belegte Falschaussagen stumpf wiederholt. Clinton wirkte souveräner, obwohl manchmal aufbrausend. Trumps undifferenzierte Medienschelte - alle korrupt und unehrlich - wirkt inzwischen nur noch weinerlich.

Trump bei der dritten TV-Debatte

Und dass er die Präsidentschaftswahlen erneut als de facto "abgekartetes Spiel" bezeichnet hat, kam gar nicht gut an beim TV-Duell in Las Vegas. Clinton machte auch daraus einen Punkt: "Immer wenn Donald verliert oder zu verlieren droht, schreit er, die anderen schummeln!"

"Wir werden sehen, ob ich das Wahlergebnis anerkenne", murmelt der Rechtspopulist am Ende. Das klang schon wieder wie eine Drohung.