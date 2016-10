"Du kannst Ihnen zwischen die Beine greifen": Auf Trumps vulgär-sexistische Äußerungen reagieren auch viele Republikaner entsetzt, darunter der Vizepräsidenten-Kandidat Pence. Aber es gibt auch US-Kommentatoren, die den Milliardär nach wie vor verteidigen.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Eigentlich entschuldigt sich ein Donald Trump nicht. Diesmal hat er es doch getan. Zu nächtlicher Stunde veröffentlichte seine Kampagne ein Video: "Ich habe nie gesagt, dass ich perfekt bin - oder vorgegeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich bereue. Die Worte auf diesem über zehn Jahre alten Video gehören dazu."

Trump hat schon häufiger Dinge gesagt, die für andere Politiker das Karriereende bedeutet hätten. Jetzt ist seine Kampagne aber offenbar im Krisenmodus. Anlass ist ein Video von 2005. Trump lästert darin über eine verheiratete Frau, mit der er Sex haben wolle und gibt an, wie leicht er an Frauen rankomme: "Ich bin automatisch angezogen von schönen Frauen. Ich küsse sie, es ist wie ein Magnet." An einer Stelle sagt er sogar: "Als Star kannst du dir alles leisten, du kannst ihnen zwischen die Beine greifen." ("You can do anything ... grab them by the pussy").

"Er war damals Teil einer anderen Welt"

Tapfere Trump-Verteidiger verteidigten auch das. Scottie Nell Hughes zum Beispiel. Die konservative Kolumnistin sagte bei CNN: "Für mich beweist das, dass Donald Trump nicht immer vorhatte, zu kandidieren. Er wollte nicht gewählt werden, und Dinge sagen, um gewählt zu werden. Er war damals Teil einer Welt, die Filme, Bücher und Lieder produzierte. Das ist eine Sprache, die jeder von uns schon einmal gehört hat."

Andere Republikaner sind dagegen empört. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, lud Trump von einer Wahlkampf-Veranstaltung aus. Der republikanische Senator Mike Lee rief Trump auf, als Kandidat der Partei abzutreten: "Sie, mein Herr, sind die Ablenkung. Ihr Benehmen lenkt ab von den Prinzipien, mit denen wir im November gewinnen können."

Trump 2005 mit der Schauspielerin Ariane Zucker. Unmittelbar vor diesem Treffen fielen sie Sätze, die ihn nun in Bedrängnis bringen.

Ein Geschenk für Clinton

Für die Demokraten ist das neue Video ein Wahlkampf-Geschenk. Am Freitag waren bei Wikileaks neue E-Mails aufgetaucht, die Einblicke geben, was Clinton in ihren bezahlten Reden für Wall-Street-Banker gesagt hat. Jetzt dreht sich die Debatte aber - wieder einmal - um Äußerungen Trumps. Clintons Vize Tim Kaine sagte: "Das bereitet mir Bauchschmerzen. Ich mag auch nicht die ganzen Worte sagen, die er genutzt hat, wenn er Frauen Schweine, Hunde oder Schlampen nannte. Das ist ein abscheuliches Verhalten."

Die Clinton-Kampagne stellte bereits ein Wahlkampf-Video online, in dem die Trump-Sätze verwendet werden. Demokratische Strategen wie Maria Cardona stellen auch in Frage, ob Trumps Entschuldigungs-Video ausreichend war: "Es war eine Nicht-Entschuldigung. Armselig. Seine Kampagne hat ihn dazu gezwungen. Leute, die wissen, das könnte der Sargnagel für seine Kandidatur sein."

Trump nutzte das Video auch dafür, gleich wieder auszuteilen. Er habe dumme Dinge gesagt, aber Bill Clinton habe Frauen wirklich missbraucht. Trump kündigte an, darüber werde noch mehr zu hören sein, auch in der nächsten Debatte am Sonntagabend.

Reaktionen auf Trumps Sexismus-Entgleisung

J Bösche, ARD Washington

08.10.2016 18:13 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.