Amerikanische Spezialeinheiten werden die türkische Armee bei ihrem Einsatz gegen den IS in Syrien unterstützen. Ein Pentagonsprecher sagte, man werde einer Bitte aus Ankara nachkommen. Zudem scheint eine weitere Verlängerung der Waffenruhe möglich.

Die USA entsenden auf Bitte der Regierung in Ankara Spezialkräfte nach Syrien, um die türkische Armee im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zu unterstützen. Die Soldaten sollten türkische Einheiten und gemäßigte Rebellengruppen bei ihrem Kampf gegen die Extremisten unterstützen, sagte ein Pentagon-Sprecher. Demnach handelt es sich um "mehrere Dutzend" US-Soldaten.

Die US-Armee hat im Norden Syriens bereits mehrere Spezialkräfte im Einsatz, um die kurdischen Milizen im Kampf gegen die Dschihadisten zu unterstützen. Brisant an dem neuen US-Einsatz ist, dass die türkische Armee mit ihrer Militärintervention in Syrien neben den Dschihadisten auch die Kurden zurückdrängen will. Seit Beginn der türkischen Bodenoperation in Syrien Ende August gab es daher wiederholt Gefechte zwischen der türkischen Armee und den von der US-Armee unterstützten Kurdenmilizen.

Verlängerung der Waffenruhe?

Zugleich gibt es Hoffnung auf eine Verlängerung der Waffenruhe. Die USA und Russland erklärten, ein solcher Schritt sei wichtig. Russland zeigte sich offen für eine Verlängerung um weitere 72 Stunden. Allerdings gibt es Differenzen über die Überwachung der Feuerpause. US-Außenminister John Kerry rief seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow auf, Druck auf die syrische Regierung auszuüben, damit Hilfslieferungen endlich nach Aleppo gelangen könnten. Viktor Posnichir vom russischen Generalstab rief die USA auf, Rebellengruppen zu stoppen, die die Feuerpause verletzten.

Die Feuerpause ist seit Montag in Kraft und war am Mittwoch bereits um zwei Tage verlängert worden. Sie erwies sich aber bisher als brüchig. Hält die Feuerpause sieben Tage, wollen die USA und Russland zu gemeinsamen Luftangriffen auf Extremistengruppen wie den "Islamischen Staat" (IS) übergehen.

UN-Sicherheitsrat fordert Hilfen für Aleppo

Die Waffenruhe soll auch dazu dienen, die umkämpfte Stadt Aleppo mit Hilfsgütern zu versorgen. Bislang ist dies jedoch nicht geschehen. Die Vereinten Nationen mahnten deshalb eine rasche Aufnahme der geplanten Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung von Aleppo an. Es gebe nach wie vor keine Garantien der USA und Russlands für eine sichere Fahrt der Konvois von der Türkei nach Syrien, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in New York.

Die beiden Großmächte sollten ihren Einfluss auf die Bürgerkriegsparteien geltend machen und so die Hilfe gewährleisten. "Jeder kann sehen, dass die Not des syrischen Volkes groß ist", sagte Dujarric weiter. "Und jeder Tag, an dem wir nicht in der Lage sind, uns fortzubewegen, ist ein weiterer Tag des Leidens für das syrische Volk."

Syrische Armee kontrolliert Straße nach Aleppo

Ob die Lieferungen die Stadt wirklich erreichen, ist jedoch fraglich. Die syrische Armee brachte nach russischen Angaben bereits abgezogenes Kriegsgerät zurück zur Hauptversorgungsroute (Castello-Straße) nach Aleppo. Dies sei eine Reaktion darauf, dass die Opposition ihre Waffen nicht im Gleichschritt mit der syrischen Armee von der Straße abgezogen habe.