Das Kommen und Gehen im Weißen Haus nimmt kein Ende: Nach zehn Tagen ist es für Scaramucci schon wieder vorbei mit dem Posten als Kommunikationschef. Über das konkrete Warum herrscht Schweigen - eine Ruhe, die Scaramucci während der Blitzkarierre nicht gewahrt hatte.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

"Ein großartiger Tag im Weißen Haus": Das twitterte Donald Trump am Montagabend. Zu dem Zeitpunkt steht unter Anthony Scaramuccis Twitter-Account zwar noch Kommunikationsdirektor des US-Präsidenten, aber das Amt hat er da schon nicht mehr inne.

Mit drei Sätzen in einer Pressemitteilung ging Scaramuccis Traum nach nur zehn Tagen abrupt zu Ende. Dazu die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders: "Wir werden Veränderungen im Team haben und sagen Bescheid, wenn das so ist. Aber für uns zählen die Jobs außerhalb des Weißen Hauses und nicht die im Weißen Haus."

Beleidigungen von Teamkollegen

Die kurze Karriere von Scaramucci in Trumps Regierung war ereignisreich. Sean Spicer, der damalige Sprecher des Weißen Hauses, hat aus Protest gegen Scaramuccis Berufung hingeworfen. Der neue im Team schoss sich gleich auf diejenigen ein, die interne Informationen nach draußen lassen. Scaramucci verdächtigte unter anderem Stabschef Reince Priebus: "Sie kennen das Sprichwort: Der Fisch stinkt vom Kopf her. Und ich kann ihnen zwei Leute nennen, die nicht stinken: ich und der Präsident."

Der ehemalige Wall-Street-Mann beschimpfte Trumps engste Berater unflätig. Den Stabschef nannte er in einem Interview einen "paranoiden Schizophrenen". Reince Priebus war kurz danach seinen Job los. John Kelly, der bisher Heimatschutzminister war, übernahm als Stabschef am Montag im Weißen Haus - und er fängt offenbar gleich an durchzugreifen. Offiziell ist Scaramucci von selbst gegangen. Es gibt jedoch Berichte, dass der neue Stabschef ihn gefeuert hat: Der Präsident hätte Scaramuccis Kommentare für einen Mann in seiner Position nicht angemessen gefunden und habe General Kelly nicht damit belasten wollen.

Trump versichert: Kein Chaos im Weißen Haus!

Kelly soll Disziplin und Ordnung ins Weiße Haus bringen, während Trump noch am Montagmorgen per Twitter versichert: Kein Chaos im Weißen Haus.

Donald J. Trump @realDonaldTrump Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos! Twitter 31.07.2017 14:28 Uhr via

Die Frage ist nun: Bekommt Trump seine Berater und Familienmitglieder in den Griff? Viele können bisher ein- und ausgehen wie es ihnen beliebt, auch Trumps Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner.

Scaramuccis Abgang ist ein Schritt in die richtige Richtung, lobt der konservative Strippenzieher Bob Vander-Plaats bei CNN: "Es muss Standards geben, wie Dinge gehandhabt werden, wenn man Erfolg haben will. Trump und General Kelly haben heute die richtige Entscheidung getroffen."

Anthony Scaramucci bei seinem Amtsantritt als Kommunikationsdirektor im Weißen Haus

Spott im Netz

Der Stabschef ist so etwas wie der Türsteher des Präsidenten. Er entscheidet, wer wann mit Trump spricht und organisiert das Weiße Haus. Kelly hat Einfluss. Doch jede neue Runde des Personalkarussels hilft nichts, wenn sich nicht im Kern etwas ändert, meint Jack Reed, Senator der Demokraten: "Entscheidend ist am Ende der Präsident, seine Einstellung, sein Angang der Themen. Das ist des Pudels Kern. Man kann noch so viele neue Leute anheuern. Der Präsident muss ihnen zuhören und bereit sein, sein Verhalten zu ändern."

Die Zeiten eines küsschenwerfenden Kommunikationsdirektors sind auf jeden Fall vorbei. Im Internet kursieren unterdessen Scherze, was länger hält als Scaramuccis Karriere. Und es werden Videos von Menschen, die mit Sekt anstoßen, gepostet. Dazu der Kommentar: Priebus und Spicer feiern heute. Die Machtkämpfe im Weißen Haus haben inzwischen fast im Tagesrhythmus neue Sieger und Verlierer.