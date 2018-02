Republikaner und Demokraten hatten sich eigentlich auf einen Haushaltskompromiss geeinigt, trotzdem droht ein erneuter "Shutdown". Denn ein Senator sperrt sich gegen die ausgehandelte Einigung.

Völlig überraschend droht den Vereinigten Staaten ein erneuter Regierungsstillstand. Zwar hatten sich Republikaner und Demokraten grundsätzlich auf ein neues Haushaltsgesetz geeinigt, doch derzeit sieht es nicht danach aus, als würden beide Kongresskammern dem Kompromiss bis Mitternacht (Ortszeit) zustimmen. Damit droht ein neuerlicher "Shutdown", ein Herunterfahren öffentlicher Einrichtungen wegen Geldmangels.

Verantwortlich für die mögliche Verzögerung ist der republikanische Senator Rand Paul. Er widersetzt sich über Stunden einer Abstimmung. Die Regeln der Kammer ermöglichen das. Sie räumen einem einzelnen Senator große Rechte ein.

Zweiter Shutdown in drei Wochen

Paul störte sich vor allem daran, dass das Gesetz die Schuldenlast der USA erheblich vergrößern würde. Er sagte, er könne nicht zustimmen, dass sich die Republikaner nun genau so verhielten wie die Demokraten unter Präsident Barack Obama und alle finanziellen Grundsätze fahren ließen.

Blockiert die Einigung im Senat: Rand Paul.

Es wäre der zweite "Shutdown" binnen drei Wochen. Die Regierung und der öffentliche Dienst werden dann heruntergefahren. Im aktuellen Fall würde das aber voraussichtlich nur sehr kurz geschehen.

Gleichwohl begann das Weiße Haus mit entsprechenden Vorbereitungen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) sah es so aus, als ob Paul im Senat stundenlang sprechen würde. Sein Rederecht würde am frühen Freitagmorgen um 1.00 Uhr Ortszeit enden. Dann könnte der Senat ein Votum zu einem Ende der Debatte ansetzen, das Paul nochmals zu einer Stunde Redezeit nutzen könnte.

Auch Mehrheit im Repräsentantenhaus wackelt

Eine Abstimmung im Senat würde dann zwischen 3.00 und 4.00 Uhr Ortszeit erfolgen. Dann kommt das Gesetz in das Repräsentantenhaus. Bevor dort abgestimmt werden kann, dauert es aus prozeduralen Gründen weitere Stunden. Eine endgültige Abstimmung würde etwa zwischen 7.00 und 9.00 Uhr Ortszeit erfolgen.

Die Republikaner gingen zwar zuletzt von einer Mehrheit im Repräsentantenhaus aus, diese ist aber keineswegs sicher. Viele Demokraten sind verärgert, weil sie eine ihnen wichtige Regelung zur Einwanderung in dem Entwurf vermissen. Vielen konservativen Republikanern ist das Gesetz viel zu teuer.