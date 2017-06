Der US-Senat will die Russland-Sanktionen verschärfen. Außenminister Gabriel und Österreichs Kanzler Kern reagierten empört. "In bemerkenswerter Offenheit beschreibt der US-Gesetzentwurf, worum es eigentlich geht: den Verkauf amerikanischen Flüssiggases in Europa."

Außenminister Sigmar Gabriel und Österreichs Bundeskanzler Christian Kern haben die geplanten neuen US-Sanktionen gegen Russland in scharfem Ton kritisiert. Bei dem vom US-Senat mit überwältigender Mehrheit beschlossenen Gesetzesentwurf gehe es vor allem um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Erdgaslieferungen vom europäischen Markt. "In bemerkenswerter Offenheit beschreibt der US-Gesetzentwurf, worum es eigentlich geht: um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Erdgaslieferungen vom europäischen Markt", kritisieren die beiden Sozialdemokraten in einer Stellungnahme. Ziel sei es offenbar, Arbeitsplätze in der Erdgas- und Erdölindustrie der USA zu sichern.

"Noch ist Zeit, das zu verhindern!"

Ein geschlossenes Vorgehen sei zur Lösung des Ukraine-Konflikts nötig. Es sei bedauerlich, dass die USA sich nicht mit den Europäern abgestimmt hätten, schreiben beide in einer gemeinsamen Erklärung. Sie schließen mit einem eindringlichen Appell: "Keine Vermengung außenpolitischer Interessen mit wirtschaftlichen! Noch ist Zeit und Gelegenheit, das zu verhindern!"

Hintergrund ist der Streit um den Bau der Nordstream-II-Pipeline, die mehr russisches Gas nach Deutschland und in die EU liefern soll. Kern und Gabriel stoßen sich daran, dass die neuen US-Sanktionen die EU-Firmen unter Druck setzen könnten, die sich am Bau der neuen Gaspipeline beteiligen. Dazu gehören unter anderem BASF und OMV.

Trump muss noch zustimmen

Mit großer Mehrheit hat der US-Senat für die Sanktionen gestimmt.

Der US-Senat hatte am Mittwoch mit großer Mehrheit für neue Sanktionen gegen Russland gestimmt. Russland soll so nach US-Darstellung für eine Einmischung in die amerikanische Präsidentenwahl, die Annexion der Halbinsel Krim und die Unterstützung der Regierung in Damaskus im syrischen Bürgerkrieg bestraft werden. 97 der 100 Senatoren stimmten für die Maßnahmen. Um Gesetzeskraft zu erlangen, muss die Vorlage das US-Repräsentantenhaus passieren und von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Befürworter der Maßnahmen zeigten sich angesichts der Unterstützung über Parteigrenzen hinweg überzeugt, ein Veto des Präsidenten notfalls überstimmen zu können.

Wien will Sanktionen schon länger lockern

Österreichs Regierung hatte sich bereits in der Vergangenheit für eine Lockerung der EU-Sanktionen ausgesprochen. Die SPÖ hatte am Mittwoch angedeutet, dass sie nach der Wahl auch eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ nicht mehr ausschließt. Diese wiederum unterhält eine "strategische Partnerschaft" mit Putins Partei Einiges Russland. Auch Gabriel hatte sich mehrfach für eine schrittweise Lockerung der im Ukraine-Russland-Konflikt verhängten EU-Sanktionen ausgesprochen, diese allerdings immer an Fortschritte bei der Lösung der Krise in der Ostukraine geknüpft.

Gabriel und Kern rüffeln USA wegen Russland-Sanktionen

A. Wendler, ARD Berlin

