Seit Tagen sitzen Lkw mit Hilfsgütern für die Menschen in Aleppo an der türkischen Grenze fest. Laut den UN fehlen Genehmigungen der syrischen Regierung. Russland rief dagegen die USA zum Handeln auf, weil sich syrische Rebellen nicht an die Waffenruhe hielten.

Der Streit zwischen den USA und Russland dämpft weiter die Hoffnung, die Lage für die Menschen in den umkämpften Gebieten in Syrien könne sich bald bessern. Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte seinen US-amerikanischen Amtskollegen John Kerry in einem Telefonat auf, moderate Rebellen von terroristischen Gruppen zu trennen, die sich nicht an die Waffenruhe hielten.

Nach Lawrows Worten hat Russland Hilfstransporte mit der syrischen Regierung abgestimmt. Die USA müssten nun einen ähnlichen Einfluss auf die syrischen Rebellen ausüben, damit die Lkw Aleppo ohne Sicherheitsprobleme erreichen könnten, teilte das Außenministerium in Moskau nach dem Telefonat mit. Lawrow habe Kerry gesagt, dass eine Reihe illegal bewaffneter Gruppen sich weigerten, die Waffenruhe zu beachten.

UN: Syrische Regierung verweigert Genehmigung

Vertreter der Vereinten Nationen (UN) hatten zuvor erklärt, die Regierung in Damaskus würde die entsprechenden Transportgenehmigungen verweigern. Seit Tagen will die UN über die sogenannte Castello-Route die ersten 40 Lkw nach Aleppo schicken. Dort sind rund 250.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Wagen sitzen an der türkisch-syrischen Grenze fest.

US-Präsident Barack Obama zeigte sich besorgt über die anhaltende Blockade. Die USA seien erst dann zu weiteren Schritten in der Kooperation mit Russland bereit, wenn Hilfslieferungen zu den bedürftigen Menschen gelangen könnten und die vereinbarte Waffenruhe sieben Tage lang halte, so Obama.

Aktivisten meldeten, syrische Regierungstruppen hätten bei Verstößen gegen die Feuerpause fünf Zivilisten getötet, darunter in der Hauptstadt Damaskus und in Aleppo.

UN-Sicherheitsratssitzung abgesagt

Wegen der Differenzen zwischen Russland und den USA im Umgang mit Syrien war eine für Freitag angesetzte Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats abgesagt worden. Laut Diplomaten erfolgte die Absage auf Bitten der USA und Russland.

Eigentlich hatte der Sicherheitsrat über die Vereinbarung für eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland diskutieren wollen. Die Gesandten der USA und Russlands sollten dazu dem Gremium Details der eine Woche zuvor erzielten Übereinkunft vorlegen. Daran aber entzündete sich erneut ein Streit zwischen den Vertretern beider Staaten.