Waffenruhe in Syrien USA und Russland streiten wieder

Zwischen den USA und Russland sind wieder massive Differenzen im Umgang mit Syrien deutlich geworden. Eigentlich sollte der UN-Sicherheitsrat in New York über die Waffenruhe und mögliche weitere Schritte informiert werden. Doch es gab erneut Streit - die Sitzung wurde abgesagt.

Ein Streit zwischen den USA und Russland im UN-Sicherheitsrat hat die Hoffnung auf eine Besserung der Lage für die Menschen in den umkämpften syrischen Städten gedämpft. Eine für Freitag geplante Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats zum Syrien-Konflikt wurde von der UN kurzfristig und ohne Angabe von Gründen abgesagt. Diplomaten teilten danach mit, die Absage sei auf Bitten der USA und Russlands erfolgt.

Bei der Dringlichkeitssitzung am Freitag hatte der UN-Sicherheitsrat über die Vereinbarung der USA und Russlands für eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland diskutieren wollen. Dabei sollte es auch um die Pläne zur Lieferung von Hilfsgütern und um die mögliche Zusammenarbeit zwischen Moskau und Washington im Kampf gegen die Dschihadisten gehen. Die Gesandten der USA und Russlands sollten dazu dem Gremium Details der eine Woche zuvor erzielten Übereinkunft vorlegen. Daran aber entzündete sich erneut ein Streit zwischen den Vertretern beider Staaten.

Erst Information, dann Resolution

Ein Sprecher der US-Vertretung bei der UN sagte, da es keine Einigung darüber gebe, wie der Rat informiert werden könne, ohne die Sicherheit zu untergraben, sei das Treffen abgesagt worden. Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin sagte, der Sicherheitsrat werde die Vereinbarung über die Waffenruhe nicht mit einer Resolution unterstützen können, wenn Washington den Mitgliedern keine Details aus dem Abkommen offenlege.

Unter anderem hatte Frankreich darauf bestanden, über die Einzelheiten der Vereinbarung informiert zu werden. Tschurkin sagte, die russische Seite habe zwei Resolutionsentwürfe vorgelegt, aber die US-Seite habe versucht, diese zu ändern. "Auf ihre typische Art kamen sie mit etwas völlig Anderem an", sagte Tschurkin. "Sie tun nicht das Richtige."

Unzufrieden mit den USA: Russlands UN-Botschafter Tschurkin

Lastwagen sitzen fest

In Syrien hatten sich Regierungstruppen und islamistische Rebellen am Freitag trotz der vereinbarten Waffenruhe heftige Kämpfe im Osten der Hauptstadt Damaskus geliefert. Zudem sitzen an der türkischen Grenze 40 Lastwagen fest, die im Auftrag der Vereinten Nationen über die sogenannte Castello-Route dringend benötigte Hilfsgüter nach Aleppo bringen sollen. UN-Vertreter werfen der syrischen Regierung vor, die erforderlichen Transportgenehmigungen zu verweigern.

US-Präsident Barack Obama zeigte sich besorgt über die anhaltende Blockade. Die USA seien erst dann zu weiteren Schritten in der Kooperation mit Russland bereit, wenn Hilfslieferungen zu den bedürftigen Menschen gelangen könnten und die vereinbarte Waffenruhe sieben Tage lang halte, so Obama.

Insgesamt warten nach UN-Angaben im gesamten Land mindestens 600.000 Menschen in belagerten Gebieten auf Hilfe gegen den Hunger - die meisten bislang vergeblich.

Blick auf die Umgebung der Castello-Straße, der Hauptroute für Hilfslieferungen nach Aleppo.