Die USA verhängen Sanktionen gegen 19 Russen, die verdächtigt werden, sich in die US-Wahl eingemischt zu haben. 13 davon wurden von Sonderermittler Mueller angeklagt.

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Moskau wegen der mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 verhängt. Dies teilte Finanzminister Steven Mnuchin in Washington mit. Die Strafmaßnahmen gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen seien eine Antwort auf "böswillige russische Cyberaktivitäten", darunter die versuchte Intervention in US-Wahlen. Von den 19 Personen wurden 13 von Sonderermittler Robert Mueller angeklagt.

Weitere Informationen in Kürze.

