US-Präsident Trump und seine Regierung sehen vorerst von neuen Sanktionen gegen Russland ab - eine Frist hierfür ließen sie verstreichen. Laut Außenministerium zeigen bestehende Strafmaßnahmen genug Wirkung.

US-Präsident Donald Trump wird vorerst keine neuen Sanktionen gegen Russland wegen der mutmaßlichen Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 verhängen. Die aktuellen Strafen belasten russische Unternehmen bereits - Sanktionen gegen einzelne Personen seien nicht nötig, teilte das US-Außenministerium mit. So hätten ausländische Regierungen geplante Käufe von russischen Militärgütern im Volumen von mehreren Milliarden Dollar abgesagt.

Am Montag lief die Frist für neue US-Sanktionen gegen Russland ab.

Am Montag endete eine Frist für mögliche weitere Strafmaßnahmen unter einem im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Sanktionengesetz.

Dabei geht es vor allem um eine Liste mit russischen Geschäftsleuten, die nach Ansicht der US-Behörden enge Beziehungen zu Russlands Staatschef Wladimir Putin unterhalten. Bis Montagabend gab es jedoch von Seiten des US-Finanzministeriums keine weiteren Angaben zu der Liste und möglichen Bestrebungen, gegen die dort verzeichneten Oligarchen Sanktionen einzuleiten.

Der US-Kongress hatte sie im vergangenen Jahr mit Blick auf die Präsidentschaftswahl und etwaige Manipulationen angefordert. Trump hatte das Gesetz im vergangenen Oktober nur widerstrebend unterzeichnet und es als "verfassungswidrig" bezeichnet.

In den Vereinigten Staaten untersucht unter anderem FBI-Sonderermittler Robert Mueller Russlands mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Wahl 2016. Der US-Regierung wird vorgeworfen, zu schwach gegen Moskau vorzugehen.

Zuletzt Sanktionen wegen Krim-Geschäften

Das US-Finanzministerium hatte zuletzt Strafmaßnahmen gegen den russischen Vize-Energieminister Andrej Scheresow und andere russische Behördenvertreter wegen der Lieferung von Turbinen an ein Elektrizitätswerk in der von Russland annektierten Krim verhängt. Damit werden sie de facto vom US-Finanzsystem ausgeschlossen, ihre Guthaben in US-Hoheitsgebiet können eingefroren werden. Die Turbinen waren vom deutschen Siemens-Konzern zur Verwendung in Russland geliefert worden, wurden aber später auf die Krim gebracht.

