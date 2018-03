Tausende Liberianer leben seit den 1990er-Jahren - seit dem Bürgerkrieg in ihrem Land - in den USA. Nun hob Präsident Trump den Status auf, der sie bislang vor einer Ausweisung geschützt hatte.

US-Präsident Donald Trump hält an seinem harten Kurs gegenüber Einwanderern fest: Per Anordnung beendete er nun ein Programm, das bislang Tausende in den USA lebende Liberianer vor der Abschiebung schützte. Er gab den Betroffenen ein Jahr Zeit, das Land zu verlassen. Nach Rücksprache mit Behörden und Beratern sei er zu dem Schluss gekommen, "dass die Bedingungen in Liberia sich verbessert haben", schrieb Trump in einem Brief an das Heimatschutzministerium.

Liberia befinde sich nicht mehr in einem bewaffneten Konflikt und habe "erhebliche Fortschritte bei der Wiederherstellung von Stabilität und demokratischer Staatsführung gemacht", so Trump weiter.

10.000 Menschen mit Schutzstatus

Der "vorübergehende Schutzstatus" wurde einigen in den USA lebenden Liberianern 1991 gewährt. Damals herrschte in dem westafrikanischen Land der Bürgerkrieg. 1999 qualifizierten sich 10.000 von ihnen für eine "aufgeschobene Ausweisung". Dieser Status wurde von den folgenden US-Präsidenten jeweils verlängert - bis jetzt. Die letzte Fristverlängerung läuft nun Ende März aus.

Wie viele der 10.000 Liberianer tatsächlich noch unter dem Schutzstatus in den USA leben, ist unklar. Trumps Entscheidung sorgte dennoch für Kritik. Senatorin Amy Klobuchar von der demokratischen Partei schrieb auf Twitter, dass viele liberianische Einwanderer in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten würden. "Ich werde den Kampf nicht aufgeben. Uns bleibt ein Jahr Zeit", erklärte sie. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums haben derzeit mehr als 800 Liberianer unter dem Schutzprogramm eine gültige Arbeitserlaubnis.

Seit Januar ist der ehemalige Fußballer George Weah Liberias neuer Präsident

Neuer Präsident in Liberia

Zwischen 1989 und 2003 wüteten in Liberia mehrere Bürgerkriege mit insgesamt 250.000 Toten. Im Januar dieses Jahres wurde der ehemalige Fußballstar George Weah als Präsident vereidigt. Für Liberia war es die erste Amtsübergabe zwischen zwei demokratisch gewählten Regierungschefs seit 1944.

Das Auswärtige Amt warnt auf seiner Seite weiter generell zur Vorsicht. "Auch 14 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs und seit dem Übergang der Sicherheitsverantwortung an die nationalen Behörden im Juli 2016 ist die Sicherheitslage in Liberia zwar unter Kontrolle, aber weiterhin fragil", steht dort weiter.