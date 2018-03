Trumps Kommunikationschefin "Hopster" schmeißt hin

US-Präsident Trump muss den Posten seines Kommunikationschefs neu besetzen: Nach wenigen Monaten tritt die Hope Hicks zurück. Die Gründe bleiben offen - spielen ihre "Notlügen" für den Präsidenten eine Rolle?

Erst im vergangenen Sommer hatte sie das Amt der Kommunikationschefin in der Regierungsmannschaft von US-Präsident Donald Trump übernommen - nun will Hope Hicks von der Position zurücktreten. Das teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders an, ohne allerdings die Gründe für den Rücktritt zu benennen.

Nach Angaben der "New York Times" und CNN soll Hicks ihren Posten in der kommenden Woche abgeben.

Trumps "weitere Tochter"

Als "Hopster" als neue Kommunikationschefin bekannt gegeben wurde - im August 2017 - wurde die Personalie von einigen belächelt: 28 Jahre war Hicks damals, hatte unter anderem für die Modelinie von Trumps Tochter Ivanka gemodelt.

Doch Hicks hatte sich bei Trump bereits einen Namen gemacht, schon während des Wahlkampfs hatte sie die Öffentlichkeitsarbeit für den Republikaner geleitet. Trump bezeichnete die junge Frau sogar einmal als "weitere Tochter".

Als Kommunikationschefin folgte Hicks auf Anthony Scaramucci, der sich nur zehn Tage im Amt gehalten hatte und schließlich aufgrund abfälliger und vulgärer Äußerungen über andere Mitarbeiter des Weißen Hauses gefeuert wurde. So hatte Scaramucci den damaligen Stabschef Reince Priebus beschimpft und ihn "einen verdammten paranoiden Schizophrenen" genannt.

"Notlügen" für den Präsidenten

Hope Hicks galt als loyal und verschwiegen. Doch auch sie musste im Rahmen der Ermittlungen zu möglicherweise unrechtmäßigen Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Neun Stunden äußerte sich die inzwischen 29-Jährige und räumte gegenüber dem Gremium auch ein, gelegentlich für Trump zu "Notlügen" gegriffen zu haben.