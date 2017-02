US-Präsident Trump hatte mehrfach angekündigt, mit harter Hand gegen illegale Einwanderer vorzugehen - nun macht er offenbar Ernst. Das Heimatschutzministerium kündigte verschärfte Razzien an, Ausnahmen von der Abschiebung würden nur in sehr begrenzten Fällen gemacht.

Die massiven Razzien gegen illegale Einwanderer in den vergangenen 14 Tagen waren wohl nur eine Art Ouvertüre: Denn die Trump-Regierung will in Zukunft deutlich härter gegen illegale Migranten in den USA vorgehen. Heimatschutzminister John Kelly erteilte eine entsprechende Anweisung, die eine deutliche Ausweitung von Razzien vorsieht. Dann müssten sämtliche der ohne Papiere in den USA lebenden Menschen mit ihrer Abschiebung rechnen, Ausnahmen werde es nur in sehr begrenztem Umfang geben - etwa bei Minderjährigen.

Migranten die straffällig geworden sind - oder einer Straftat verdächtigt werden - würden vorrangig abgeschoben, heißt es in der Anordnung. Damit wird die Arbeitsweise der US-Grenzschutzbehörde fundamental verändert. Unter der Obama-Regierung wurden nämlich vor allem solche Einwanderer des Landes verwiesen, die wegen besonders schwerer Verbrechen verurteilt worden waren oder die als Bedrohung für die nationale Sicherheit galten. Mit der neuen Regelung dagegen wird der Fokus deutlich ausgeweitet - nämlich auf kleinere Delikte, etwa im Verkehr oder bei Ladendiebstahl.

15.000 neue Heimatschutz-Beamte

Um die neuen Regelungen umsetzen zu können, ordnete Heimatschutzminister Kelly die Einstellung von 15.000 neuen Mitarbeitern an. Außerdem will Kelly beim illegalen Grenzübertritt gefasste Ausländer sofort nach Mexiko zurückschicken - auch wenn sie gar keine Mexikaner sind. Ob das allerdings rechtlich möglich ist, ist unklar.

Bereits in den vergangenen Wochen waren die Razzien gegen illegale Einwanderer deutlich ausgeweitet worden. 680 Menschen waren festgenommen worden, die meisten von ihnen nach Angaben der Behörden verurteilte Straftäter. Trump hatte im Wahlkampf massiv Stimmung gegen Einwanderer gemacht und den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko versprochen.