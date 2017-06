Der Streit um die Krankenversicherung in den USA geht in eine weitere Runde. Doch auch Trumps neuer Vorschlag für eine Gesundheitsreform stößt auf wenig Gegenliebe - weder bei der Konkurrenz noch in den eigenen Reihen.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

"Es wird noch ein paar Verhandlungen geben. Aber es wird richtig gut", kommentierte Präsident Trump ziemlich knapp. Vielleicht ahnte er, dass der republikanische Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform auch im Senat keine Euphorie in der eigenen Partei auslösen würde.

Wenig Begeisterung in konservativen Reihen

Senator Rand Paul kritisiert den Reform-Vorschlag als "Obamacare light".

Kaum war das knapp 150-seitige Papier auf dem Tisch, meldete sich Senator Rand Paul zu Wort: Er und drei seiner Kollegen würden nicht für den Entwurf in der bestehenden Form stimmen. Taktik oder Todesstoß? Ohne Nachbesserungen werden die konservativen Senatoren nicht für die Reform stimmen. Eine Mehrheit wäre ausgeschlossen.

"Ich habe mich nicht für Obamacare light eingesetzt, nicht für noch mehr Regierungsprogramme", so Paul, der weniger Staat und mehr Eigenverantwortung fordert.

Grundlage des Entwurfs war ein Vorschlag, der im Mai im Repräsentantenhaus verabschiedet worden war. "Die Demokraten haben unserem Land Obamacare auferlegt", argumentierte der republikanische Mehrheitsführer Senator Mitch McConnell. Damit seien hohe Prämien, ungerechte Bedingungen und Entmündigung der Bürger einhergegangen. "Mehr Amerikaner werden geschädigt, es sei denn, wir unternehmen etwas." Das neue Gesetz werde preiswerter und gerechter für die Bürger, mehr Verantwortung werde den Bundesstaaten übergeben.

"Ein Wolf im Schafspelz"

Im Entwurf sind Kürzungen und Änderungen bei Medicaid, der Krankenversicherung für Menschen mit geringen Einkommen vorgesehen. Eine Strafsteuer für Bürger, die sich nicht versichern wollen, soll zurückgenommen werden.

Vor dem Büro des Senators demonstrierten 60 Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, die um ihre Gesundheitsversorgung fürchten.

Demokrat Charles Schumer kritisiert den Vorschlag für die Gesundheitsreform als unfair.

Der Vorschlag sei ein Wolf im Schafspelz, sagte Demokrat Chuck Schumer. Ein Gesundheitsgesetz, das lange geheim gehalten werde und schließlich offenbare, dass es kein Stück besser ist als der Vorschlag aus dem Repräsentantenhaus. Reiche Menschen, die sich ohnehin eine Krankenversicherung leisten könnten, würden steuerlich entlastet.

Erfolg äußerst wackelig

"Einfach ausgedrückt", so Schumer, "wird dieses Gesetz zu höheren Kosten, weniger Pflege und zu Millionen Amerikanern führen, die ihren Versicherungsschutz verlieren."

Ob der Gesetzentwurf im Senat verabschiedet wird, ist unklar. Alle 48 Demokraten werden in der Kongresskammer mit 100 Senatoren dagegen stimmen. Bei den 52 Senatoren der Republikaner gibt es nicht nur Widerstand von den sehr konservativen Politikern um Rand Paul, denen der Entwurf nicht weit genug geht.

Auch gemäßigte Republikaner fürchten, dass mit der Reform über 20 Millionen US-Bürger zusätzlich ohne Krankenversicherung dastehen könnten.