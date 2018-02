Arbeitgeber dürfen bei einer Massenentlassung grundsätzlich auch Schwangeren kündigen. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Dies gilt aber nur in Ausnahmefällen.

Von Karin Bensch, ARD-Studio Brüssel

Schwangere Frauen stehen normalerweise arbeitsrechtlich unter einem besonderen Schutz. Das EU-Recht verbietet die Kündigung von Arbeitnehmerinnen vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs.

Allerdings gibt es Ausnahmen. Eine Massenentlassung ist ein solcher Ausnahmefall, urteilten die Richter des Europäischen Gerichtshofs.

Ohne sachlichen Grund geht es nicht

Das bedeutet: Arbeitgeber dürfen bei einer Massenentlassung grundsätzlich auch Schwangeren kündigen. Die Unternehmen müssen den betroffenen Mitarbeiterinnen aber rechtfertigende Gründe und die sachliche Kriterien nennen, warum sie für die Kündigung ausgewählt wurden.

Im konkreten Fall geht es um eine Spanierin, die in Katalonien für eine spanische Bank arbeitete. Ende 2013 erhielt sie im Zuge einer Massenentlassung ihre Kündigung. Zu diesem Zeitpunkt war sie schwanger. Die Frau klagte gegen die Kündigung, weil sie der Meinung war, dass sie als Schwangere arbeitsrechtlich unter einem besonderen Schutz stehe.

Richter sehen Massenentlassungen als Ausnahmefall

Das zuständige Gericht rief daraufhin den Europäischen Gerichtshof an und bat ihn zu klären, wie die EU-Richtlinie zur Verbesserung der Sicherheit von schwangeren Arbeitnehmerinnen in diesem Fall auszulegen ist.

Die höchsten Europäischen Richter entschieden nun, dass Massenentlassungen Ausnahmefälle sind und Unternehmen deshalb schwangeren Mitarbeiterinnen kündigen dürfen. Im konkreten Fall hatte die spanische Bank zehn Monate vor den Massenentlassungen Kriterien dafür festgelegt, welchen Arbeitnehmern gekündigt werden und welche weiterhin im Unternehmen beschäftigt werden sollen.

In dem Kündigungsschreiben hieß es, dass für die spanische Region, in der die schwangere Frau arbeitete, weitgreifende Personalanpassungen notwendig seien und, dass nach dem Bewertungsverfahren, dass das Unternehmen durchgeführt habe, ihr Ergebnis zu den niedrigsten in der Region gehörte.

Kein Verstoß gegen EU-Recht

Das Urteil macht deutlich, dass nationale Regelungen in diesem Fall nicht gegen EU-Recht verstoßen. Darüber hinaus sehe die EU-Richtlinie nicht vor, dass Schwangeren oder stillenden Müttern ein Vorrang der Weiterbeschäftigung zustehe, urteilen die Richter.

Weil diese Richtlinie aber lediglich Mindestvorschriften enthalte, könnten die EU-Länder schwangeren Arbeitnehmerinnen einen weiter gehenden Schutz gewähren.

EuGH-Urteil: Kündigungsschutz für Schwangere gilt nicht bei Massenentlassung

Karin Bensch, WDR Brüssel

