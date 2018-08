Nach dem Unwetter über Südfrankreich sind zahlreiche Urlauber in Sicherheit gebracht worden - darunter auch eine Gruppe deutscher Kinder. Ihr Betreuer wird immer noch vermisst.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Der Campingplatz in der Ardèche am Morgen nach dem Unwetter: Alles ist friedlich, die Sonne scheint, und das Flüsschen, das sich gestern in einen reißenden Strom verwandelt hatte, ist wieder ein Flüsschen.

Nur die Schlammmassen und die Verwüstung zeugen von der Wucht der Zerstörung. "Ich war in meinem Zelt wegen des Regens und habe Hilferufe gehört", beschreibt eine belgische Touristin die Panik. "Das war wirklich ein Schock."

Der Campingplatz steht unter Wasser: Bestandsaufnahme am Morgen danach.

Gruppenbetreuer immer noch vermisst

Schockiert reagierten auch die 80 Kinder aus der Gegend um Leverkusen, die ihre Ferienfreizeit auf dem Campingplatz in Südfrankreich verbrachten. Vier Kinder kamen wegen Unterkühlung ins Krankenhaus. Die Übrigen wurden in einen Gemeindesaal gefahren, in dem sie die Nacht über in Sicherheit und im Trockenen waren und vom Roten Kreuz versorgt wurden.

"Das Rote Kreuz ist immer noch vor Ort, auch die Feuerwehr ist da", erklärt Laurent Haas von der Gendarmerie. "Frühstück wurde bereitgestellt, und jetzt wird mit den betroffenen Konsulaten die Rückführung der Camper besprochen."

Ein Betreuer der deutschen Gruppe wird immer noch vermisst. Um ihn zu finden, hat die Polizei einen Rettungshubschrauber eingesetzt. "Das ist alles noch ein bisschen unklar", erläutert Nicolas Destriez von der lokalen Polizei die Rettungsaktion. "Wir kennen die Umstände noch nicht, unter denen der Mann verschwunden ist. Er kann von den Fluten mitgerissen worden sein, oder er kann von den Schlammmassen begraben worden sein. Das sind einige der Hypothesen, die wir aufgestellt haben."

Einsatzkräfte starteten eine breit angelegte Suche nach dem Betreuer - bislang erfolglos. Die Suche nach dem Vermissten wird heute fortgesetzt.

Abruptes Ferien-Ende

Etwas glimpflicher verlief die Nacht af einem anderen Campingplatz: In Bagnols-sur-Cèze konnten die Camper vor dem Unwetter den Platz verlassen und sich ebenfalls im Gemeindesaal in Sicherheit bringen.

"Bei uns gab es keine Schäden", erzählt einer der Touristen. "Wir wurden rechtzeitig vorgewarnt und haben dann alles zusammengepackt und die Nacht in der Turnhalle verbracht. Jetzt überlegen wir, ob und wie wir unseren Urlaub fortsetzen."

Für die Gruppe aus Leverkusen und ihre Betreuer sind die Ferien zu Ende. Viele Eltern hätten sich bereits nach Südfrankreich aufgemacht, um ihre Kinder persönlich abzuholen und nach Hause zu bringen, erklärte der Veranstalter des Zeltlagers auf seiner Facebook-Seite.

Verwüstung auf Campingplätzen im Gard - Deutscher weiter vermisst

Barbara Kostolnik, ARD Paris

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 10. August 2018 um 11:00 Uhr.