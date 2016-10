Bei der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Ungarn-Aufstands hat Ministerpräsident Orban seine Flüchtingspolitik verteidigt: Ungarn müsse sich gegen die "Sowjetisierung durch Europa" stemmen. Zwischen Orban-Anhängern und Oppositionellen wurde es handgreiflich.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Flüchtlingspolitik bei der offiziellen Gedenkfeier zum 60. Jahrestag des Ungarn-Aufstands verteidigt. Seine Land müsse sich gegen die Sowjetisierung durch Europa stemmen, sagte Orban. "Wir wollen eine europäische Nation sein, nicht eine Nationalität innerhalb Europas", sagte der rechtskonservative Politiker.

"Freiheitsliebende Menschen müssen Brüssel vor Sowjetisierung und vor Menschen retten, die für uns bestimmen wollen mit wem wir zusammenleben sollen", so Orban. Ungarn gehört neben anderen Staaten des früheren Ostblocks zu den Gegnern des Quotenplans der EU bei der Verteilung von Flüchtlingen. Die ungarische Regierung hatte im vergangenen Jahr auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise an den Grenzen des Landes Zäune bauen lassen und damit die bis dahin hauptsächlich genutzte Balkanroute weitgehend unterbrochen.

Proteste und Schläge

Orbans Rede wurde von einem gellenden Pfeifkonzert begleitet. Die kleine Oppositionspartei Együtt (Zusammen) hatte Hunderte Trillerpfeifen und Rote Karten unter ihren Anhängern vor der Kundgebung vor dem Budapester Parlament verteilt. Während der Pfiffe versuchten einige Anhänger Orbans, die Protestaktion zu unterbinden - manchmal mit Gewalt. Auch Journalisten und ein angesehener Historiker wurden auf dem von Sicherheitskräften abgeschirmten Kossuth-Platz mit Schlägen traktiert.

Der stellvertretender Eygütt-Vorsitzende Peter Juhasz sagte, Orbans Politik sei "exakt von der Art, gegen die die Ungarn 1956 rebellierten". Orban habe Ungarn auf Jahrzehnte an Moskau gebunden, sagte er unter Verweis auf den Auftrag für das erste ungarische Atomkraftwerk, der an Russland gegangen ist.

Den Anfang machten die Studenten

Der ungarische Aufstand begann am 23. Oktober 1956 mit einer Studentendemonstration, bei der Unterstützung für Reformen im damals ebenfalls kommunistischen Polen bekundet worden. Am Abend wurden im Budapester Rundfunkgebäude Demonstranten erschossen, die eine Verlesung ihrer 16 Forderungen - darunter den Abzug sowjetischer Truppen - im Radio verlangten. Nach tagelangen Straßenschlachten zogen sich sowjetische Truppen am 30. Oktober zurück. Doch am 4. November schlugen 100.000 sowjetische Soldaten den Aufstand blutig nieder. 2500 Ungarn und 700 sowjetische Soldaten wurden getötet. 200.000 Ungarn flohen, die meisten nach Österreich. Hunderte Revolutionäre, darunter Ministerpräsident Imre Nagy, wurden hingerichtet.