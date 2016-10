Die Chaostage bei UKIP gehen weiter: Nach nur 18 Tagen im Amt wirft die Vorsitzende der Anti-EU-Partei, James, die Brocken hin: Sie habe in den eigenen Reihen keinen Rückhalt gehabt. Feiert nun ihr Vorgänger Farage ein Comeback?

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Keine drei Wochen ist es her, dass Diane James als strahlende Siegerin auf dem UKIP-Parteitag in Bournemouth auf der Bühne stand - beglückwünscht von ihrem Vorgänger Nigel Farage, beklatscht von der Basis, die sie soeben zur Vorsitzenden gekürt hatte. In ihrer Antrittsrede rief James die "Ukipper" dazu auf, sie zu unterstützen, mit ihr zu arbeiten - und mit ihr zu gewinnen.

Doch jetzt, nur 18 Tage danach, wirft die 56-jährige Europaabgeordnete das Handtuch. Sie erklärte in einem kurzen Statement in der Tageszeitung "The Times", ihr fehle der Rückhalt in der Partei und in der Fraktion im EU-Parlament, um UKIP zu verändern. Darüber hinaus schweigt James bislang zu den Motiven für ihren überraschenden Abgang; britische Medien berichten von einem Krankheitsfall in der Familie. Statt James redet Farage, wer sonst: Er bedauerte im Sender Sky News den Rückzug von James - die womöglich unterschätzt habe, wie sehr der Job als UKIP-Chefin ihr Leben verändere.

James soll nach ihrer Wahl an die UKIP-Spitze an einem Londoner Bahnhof bespuckt worden sein. Das Kuriose ist: Da sie ihre Wahl zur Vorsitzenden nun nicht mehr offiziell bei der britischen Wahlkommission anzeigt, heißt der Parteichef formell weiter: Nigel Farage. Diese Spekulation bestätigte der 52-jährige Rechtspopulist - der aber zugleich versicherte, er plane keineswegs ein Comeback.

Farage will Europaabgeordneter bleiben

Er werde sich an keinem künftigen Rennen um den Parteivorsitz beteiligen, so Farage - es sei jetzt an jemand anderem, den Job zu machen. Er will aber als Europaabgeordneter weiter die regierenden Konservativen und Premierministerin Theresa May vor sich hertreiben, um den Brexit so schnell wie möglich umzusetzen.

Nach seinem Triumph beim EU-Volksentscheid Ende Juni war Farage überraschend von Bord gegangen. Unter den fünf Bewerbern für seine Nachfolge ging in der Urwahl der Mitglieder dann James als Siegerin hervor, unterstützt von Farage. Auf Platz 2 landete Lisa Duffy, UKIP-Gemeinderatsmitglied im Osten Englands. Sie schloss nicht aus, erneut anzutreten - sie habe der Partei viel zu bieten, gute Politikideen und ein starkes Team, so Duffy.

Duffy hatte die Unterstützung der Anti-Farage-Fraktion, die UKIP aus dem Schatten des lange übermächtigen Vorsitzenden lösen möchte. Die Partei muss sich nach der Brexit-Entscheidung neu erfinden, war doch der EU-Austritt bislang ihr fast alleiniger Daseinszweck: UKIP ist zwar - gemessen am Wählerzuspruch - zur drittstärksten politischen Kraft in Großbritannien aufgestiegen, hat aber weiter nur einen Abgeordneten im Unterhaus. Der plötzliche Rückzug von James dürfte die innerparteilichen Querelen, die schon im Sommer brodelten, erneut befeuern.

Neue UKIP-Chefin Diane James schmeißt nach nur 18 Tagen hin

S. Pieper, ARD London

