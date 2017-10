Eine Million Südsudanesen sind seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor vier Jahren nach Uganda geflohen. Eines der dortigen Flüchtlingscamps, das Rhino Camp, gilt als positives Beispiel dafür, wie Flüchtlingspolitik gelingen kann.

Von Caroline Hoffmann, ARD-Studio Nairobi

Der Norden Ugandas. Ich bin auf dem Weg in eines der größten Flüchtlingslager des Landes, das Rhino-Camp. In den grünen Hügeln tauchen plötzlich unzählige kleine Hütten auf. Hier beginnt das Lager, in dem mehr als 100.000 Menschen leben.

Jeder sei hier willkommen. Das sagt zumindest die Regierung von Uganda und nimmt täglich Hunderte Flüchtlinge auf. Auch wenn die Ressourcen immer knapper werden. Willkommenskultur in Uganda? Tatsächlich sieht es hier aus wie in einem ganz normalen afrikanischen Dorf. Es gibt hier alles, was die Menschen für den Alltag brauchen. Sogar einen Friseur.

Viele Flüchtlinge im Camp Rhino sind noch Kinder Im Camp erhalten sie Schulunterricht

Freundschaft im Flüchtlingscamp

Statt dicht gedrängter Zelte stehen hier weit verstreute Lehmhütten. Dazwischen gibt es viel Grün, nirgendwo sind Zäune zu sehen. Margaret Sumboi hat mit ihrer Familie ein Stück Land bekommen, das sie jetzt selber bewirtschaften kann. Fast neun Monate lebe sie schon hier, erzählt sie. "Bei unserer Ankunft haben sie uns Essen gegeben, außerdem Kochtöpfe, Decken oder Tücher."

Dann bekommt Margaret Besuch von Ihrer Nachbarin und neuen Freundin Stella Dusman. Die beiden haben sich hier kennengelernt und sitzen gerne zusammen. Viel zu tun haben sie nicht. Sie sind zu alt für die Schule. Margaret ist sogar schon verheiratet.

Auch Stella möchte mir zeigen, wie sie lebt. Die 25-Jährige, die im Südsudan studiert hat, teilt sich eine Hütte mit ihrer Schwester.

Afrika, Afrika!: Wilkommenskultur in Uganda

Hier schlafe sie, sagt sie und deutet auf die Dinge, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht hat: Einen Koffer mit Kleidung. Mehr habe sie nicht dabei gehabt. Stellas Mutter lebt noch immer im Südsudan.

"Jeden Tag töten sie", erzählt Stella. "Jeden Tag gehen sie von Tür zu Tür und greifen an. Viele Menschen sterben. Das macht mich so traurig." Bei aller Trauer ist sie trotzdem froh, dass sie hier in Sicherheit ist.

Bewohner im Camp Rhino bauen Gemüse an und dürfen es verkaufen.

Dringendster Wunsch: eine Aufgabe

Im Moment sorgen die Hilfsorganisationen vor allem für die Grundbedürfnisse der Flüchtlinge. Es gibt erste Trainings für Jobs. Aber bei den vielen Menschen sind die Trainings ein Tropfen auf den heißen Stein. Stella hat noch keinen Platz bekommen. Am liebsten würde sie wieder studieren.

"Ich habe Handelskurse besucht", sagt sie. "Und jetzt möchte ich Buchhaltung lernen." Sie dürfte in Uganda sogar studieren, aber sie kann es sich jetzt nicht leisten - und wohl auch in Zukunft nie.

Stella hat als Flüchtling einen kleinen Acker bekommen. Das Gemüse ist für den Eigenbedarf. Was übrig ist, soll sie verkaufen. "Wir bauen Zwiebeln, Tomaten und Kohl an", sagt sie und deutet auf ihr Stück Land. "Aber die Erde ist nicht sehr fruchtbar." Damit ist sie beschäftigt - auch wenn es mit dem Anbau gerade nicht so gut klappt, weil es nicht genug regnet.

Eine Aufgabe - das ist es, was sich Stella und viele der anderen Flüchtlinge dringend wünschen. Die Flüchtlinge, mit denen ich hier im Lager gesprochen habe, glauben jedoch nicht, dass der Krieg im Südsudan bald enden wird. Sie machen sich große Sorgen, weil sie sich fragen, wie ihre Zukunft aussehen soll, wenn sie dauerhaft hier im Lager leben müssen.

Eine Million Südsudanesen sind seit Ausbruch des Bürgerkriegs nach Uganda geflohen.

Hauptsache Integration

Um etwas über die Zukunft der Flüchtlinge im Land zu erfahren, fahre ich nach Kampala, der Hauptstadt Ugandas. Hier gibt es eine Frau, die ganz klare Vorstellungen hat. Susan Alupo arbeitet für das Refugee Law Project. Sie erklärt Flüchtlingen ihre Rechte und hilft bei juristischen Auseinandersetzungen.

Die Flüchtlinge, sie müssen Teil der Gesellschaft und damit Ugander werden, findet Alupo. "Ich denke, die Staatsbürgerschaft ist eine dauerhafte Lösung für die Flüchtlinge", führt sie aus. "Wenn sie integriert sind, sollten sie Bürger von Uganda werden. Dann haben Sie alle Rechte, die wir auch haben. Ich sehe es auch als Entwicklungsmöglichkeit für Uganda selbst, denn wenn so viele Menschen ins Land kommen und sie integriert werden, dann können sie zum Vorwärtskommen des Landes beitragen."

Dies gilt bereits für Menschen, die nicht als Flüchtlinge nach Uganda kommen. Nach 20 Jahren können sie Staatsbürger werden. Gerade den vielen Kinder in den Lagern, die hier in Uganda aufwachsen, könnte das eine echte Perspektive geben.