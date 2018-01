Nach einem Millionenraub im Pariser Nobelhotel Ritz sind noch zwei Verdächtige auf der Flucht. Es ist nicht der erste spektakuläre Überfall in der Gegend. Die Angestellten der Geschäfte nehmen es gelassen.

Von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Die Szene klingt wie aus einem Gangster-Film: Mitten in der belebten Rush-Hour, gegen 18:30 Uhr, stürmen fünf vermummte und mit Beilen bewaffnete Räuber ins Ritz-Hotel, einem der Luxus-Tempel von Paris an der Place Vendôme. Mit ihren Waffen schlagen sie die Schmuck-Vitrinen ein, in denen verschiedene Luxusmarken teuerste Stücke präsentieren. Danach versuchen sie die Flucht.

Dass es in dem Bereich rund um die berühmte Place-Vendôme nicht erst seit den verschiedenen Terroranschlägen von Polizei nur so wimmelt, dürften die Räuber gewusst haben. Sie hatten wohl gehofft, schnell genug zu sein. Zumindest einem Teil von ihnen gelang das nicht.

Beute im Wert von rund viereinhalb Millionen Euro

Ein Hotelangestellter schilderte seine Erlebnisse im Nachrichtensender France Info. "Ich habe überall Schreie gehört, viele Schreie", sagte er. "Dann habe ich vier Polizisten gesehen, wie sie einen der Täter geschnappt haben. Einen Mann so zwischen 30 und 35 Jahre alt, schätze ich." Der Festgenommenen sei angezogen gewesen "wie ein Anstreicher". Er habe zu der Zeit keine Sturmhaube mehr aufgehabt. "Sie haben ihn dann abgeführt", so der Angestellte.

Drei der fünf Angreifer gehen der Polizei sofort ins Netz. Zweien allerdings gelingt die Flucht. Wie Medien aus Ermittlerkreisen erfuhren, soll die Beute einen Wert von rund viereinhalb Millionen Euro haben.

Überfall auf Kim Kardashian

Es ist nicht der erste spektakuläre Überfall, weder in Paris, noch an der Place Vendôme. Im Oktober 2016 wurde der US-Star Kim Kardashian in Paris von Bewaffneten in einem Haus überfallen. Sie erbeuteten Schmuck im Millionenwert.

Bereits im März 2016 hatten Gangster an der Place Vendôme bei einem Raubüberfall auf den Juwelier Chopard Schmuck im Wert von rund sechs Millionen Euro geraubt.

Die Juweliere vor Ort nehmen solche Vorfälle mittlerweile gelassen. "Ich bin nicht schockiert, das ist Teil unseres Geschäfts. Es gibt eben Risiken wie in anderen Berufen auch", sagte ein ansässiger Schmuckhändler dem Fernsehsender BFMTV.

Immerhin konnten diesmal einige der Täter sofort gestellt werden. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb lobte über Twitter die Kaltblütigkeit und Professionalität der Polizisten vor Ort.

Spektakulärer Raub im Ritz-Carlton in Paris

M. Wagner, ARD Paris

