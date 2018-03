Uber darf nach einem tödlichen Unfall vorerst keine selbstfahrenden Fahrzeuge in Arizona mehr testen. Der Gouverneur setzte die Lizenz für den Fahrdienstvermittler aus - wegen Sicherheitsbedenken.

Wie sicher sind selbstfahrende Autos? Der Gouverneur von Arizona hat nach dem tödlichen Unfall mit einem autonomen Uber-Auto in Tempe grundlegende Sicherheitsbedenken und setzt daher die Genehmigung für Testfahrten für den US-Fahrdienst auf öffentlichen Straßen aus.

Das von der Polizei veröffentlichte Video von dem Unfall sei alarmierend und werfe viele Fragen auf, schrieb Gouverneur Doug Ducey in einem offenen Brief an Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Als Gouverneur erwarte er, dass die öffentliche Sicherheit für die Betreiber selbstfahrender Autos Toppriorität habe. Doch stehe der Unfall für ein "unbestreitbares Versagen", dieser Erwartung gerecht zu werden. Die Sicherheit auf Arizonas Straßen müsse gewährleistet sein.

Kehrtwende in Arizona

Die Maßnahme des republikanischen Gouverneurs markiert eine Kehrtwende im Umgang mit autonomen Autos in dem US-Bundesstaat, der durch gerade, offene Straßen und gute Wetterbedingungen für Tests mit Roboterautos beliebt ist. Erst kürzlich hatte Gouverneur Ducey Uber und anderen Firmen Arizona als Testfläche für die Technologie angeboten - und ihnen dabei kaum Vorschriften auferlegt. So erlaubte er noch Anfang März, Roboterautos probeweise ohne einen Insassen auf die Straßen zu schicken.

Die autonomen Uber-Autos sind dafür gedacht, ohne Beteiligung des Menschen zu fahren, auch wenn derzeit die Sicherheitsfahrer noch häufig eingreifen.

Bei dem Unfall am 18. März war eine 49-jährige Frau getötet worden. Die Polizei hatte Uber in einer ersten Aussage vorerst entlastet, doch am 21. März veröffentlichte sie Videobilder, die Fragen nach einem Versagen der Technik und mangelnder Aufmerksamkeit des Sicherheitsfahrers aufwerfen.

Darin ist zu sehen, dass die von dem Uber-Auto erfasste Frau die mehrspurige Fahrbahn von links nach rechts überquerte und damit Experten zufolge eigentlich von dem Laserradar des Roboterwagens hätte erkannt werden müssen. Der Wagen war im Selbstfahrmodus, hinter dem Steuer saß zwar ein Techniker. Doch wirkt es, als schaue dieser die meiste Zeit - auch kurz vor dem Zusammenstoß - nach unten. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall.

Screenshot eines Videos, das den Moment kurz vor dem Zusammenstoß zeigt

Uber will Ermittlungen unterstützen

Uber hatte nach dem Unfall das Testprogramm umgehend eingestellt. Neben Arizona hatte das Unternehmen die Technologie auch in Pittsburgh, San Francisco und Toronto erprobt. Sollte der Fahrdienstvermittler die Tests wieder aufnehmen, bliebe das Verbot in Arizona weiter bestehen, erklärte ein Sprecher von Gouverneur Ducey.

Uber versprach in einer Reaktion, bei den Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall in Tempe weiter helfen zu wollen. Zugleich wolle das Unternehmen den Gesprächsfaden zum Gouverneursbüro aufrechterhalten, um auf etwaige Bedenken reagieren zu können.

Erst am Freitag hatte die "New York Times" berichtet, dass interne Dokumente von Uber etliche Probleme im Testprogramm thematisiert hätten. So gebe es Pannen beim Fahren durch Baustellen, überhaupt müsse der Mensch bei selbstfahrenden Uber-Autos weitaus stärker eingreifen als es bei Konkurrenten der Fall sei.