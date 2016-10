Im US-Wahlkampf hat sich das Blatt - wieder einmal - gewendet: Nun ist Trump beim Rennen um das Präsidentenamt in Bedrängnis. Beim TV-Duell in St. Louis muss er dringend Boden gutmachen. Sonst wird es schwierig mit dem Einzug ins Weiße Haus.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Die Spannung ist spürbar - fast greifbar auf dem Campus der Washington Universität in St. Louis. Hier findet die zweite Fernsehdebatte zwischen Donald Trump und Hillary Clinton statt. Freiwillige helfen den aus aller Welt angereisten Journalisten, ihren Arbeitsplatz zu finden; Studenten versuchen - trotz des Trubels um sie herum - ihr Leben einigermaßen normal weiterzuführen. Und natürlich ist das Thema Nummer eins: die Debatte.

Er erwarte, dass es krachen werde zwischen Trump und Clinton, sagt Frank, der mit seiner Frau Peggy über den Campus spaziert - und mit dieser Einschätzung steht er nicht alleine da. Im Gegenteil: Sollte es auf der Bühne nicht zu ausgemachtem Streit kommen, wäre die Überraschung groß. Denn Trump hat angekündigt, dass er Clinton wegen der Affären ihres Mannes angreifen werde. Clinton wiederum wird ihn natürlich auf das Video ansprechen, das gerade erst bekannt geworden ist. Darin ist zu hören, wie er sich vor Jahren vulgär über Frauen geäußert hatte und sich sogar damit rühmte, er könne ihnen einfach zwischen die Beine fassen.

"Es ist einfach seine Einstellung zu Frauen"

"Es ist einfach seine Einstellung zu Frauen", sagt Peggy - das scheine ihn sein ganzes Leben lang begleitet zu haben. "Es wird wieder Sätze geben nach dem Motto: 'Na, Jungs sind halt Jungs - die reden manchmal so.' Aber es wird endlich klar: Nein, nicht wirklich - das tun wir einfach nicht mehr."

Trump-Unterstützer sehen das anders. Es gab den Versuch, seine Ausfälligkeiten genau mit diesem Argument zu entschuldigen. Doch das greift hier, in der liberalen Washington Universität, überhaupt nicht. Fragt man die Studenten, ist die Antwort eindeutig: "Die meisten von uns wurden besser erzogen und behandeln Frauen mit Respekt - das tut er ja eindeutig nicht", sagt einer von ihnen.

Vorentscheidung im Präsidentschaftswahlkampf?

Die Debatte könnte eine Vorentscheidung bringen im Präsidentschaftswahlkampf. Schon nach dem ersten Fernsehduell, in dem Trump nach allgemeiner Einschätzung klar verloren hatte, gab es für Clinton einen Aufschwung in den Umfragen. Statistiker der "New York Times" berechneten ihre Chancen, ins Weiße Haus einzuziehen, und bezifferten ihre Erfolgsaussichten mit 82 Prozent - und das war vor Trumps neuestem Skandal, der ihn viel härter getroffen hat als alles vorher.

Also alles schon entschieden? "Nein, ganz und gar nicht", meinen Peggy und Frank: Wahlen seien erst vorbei, wenn die letzte Stimme ausgezählt sei. Und bis dahin sind es noch vier Wochen - vier Wochen, in denen viel passieren kann. Aber klar ist: Trump ist geschwächt und so sehr in der Defensive wie noch nie zuvor in seiner Kampagne. Die Debatte in St. Louis - im sogenannten Town-Hall-Format, mit Bürgern, die den Kandidaten Fragen stellen - darf er nicht verlieren.

Trump ist geschwächt

Wenn Trump nicht wirklich gute Antworten auf diese Fragen findet und seinen Wahlkampf damit wieder auf Kurs zwingt, dann kann er es aus eigener Kraft wohl nicht mehr ins Weiße Haus schaffen. Dann kann er nur noch darauf hoffen, dass Clinton ein noch schlimmerer Fehler passiert.

