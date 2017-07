Kurz vor dem Jahrestag des Putschversuchs haben türkische Behörden weitere 7300 Beschäftige des öffentlichen Dienstes von ihren Aufgaben suspendiert. Grund seien vermutete Verbindungen zu dem in den USA lebenden Prediger Gülen.

Die türkische Regierung hat laut Medienberichten erneut Tausende von Staatsdienern per Dekret vom Dienst suspendiert. Unter den mehr als 7340 namentlich genannten Betroffenen seien neben gut 2000 Polizisten auch Mitarbeiter des Justiz- und des Außenministeriums sowie mehr als 300 Wissenschaftler. Das geht aus einem Dekret hervor.

Verbindungen zu Gülen?

Gund seien vermutete Verbindungen zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen. Die Regierung wirft Gülen vor, Drahtzieher des Mitte Juli 2016 gescheiterten Militärputsches gewesen zu sein.

Am Samstag jährt sich der Putschversuch in der Türkei. Wegen mutmaßlicher Kontakte zur Gülen-Bewegung wurden bislang rund 50.000 Menschen festgenommen und rund 150.000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs entlassen oder vom Dienst suspendiert.

Ausnahmezustand wird verlängert

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, dass die Regierung den in Folge des Putschversuchs verhängten Ausnahmezustand in das zweite Jahr hinein verlängern wolle. Der derzeit bis zum kommenden Mittwoch geltende Ausnahmezustand ermöglicht es dem Präsidenten, per Dekret zu regieren. Eine Zustimmung des Parlaments gilt als sicher, weil Erdogans AKP dort über eine absolute Mehrheit verfügt.

Unterdessen wies Erdogan jede Kritik aus Europa an der Menschenrechtslage in seinem Land scharf zurück. Die Türkei entspreche in der Hinsicht nicht nur den Standards der EU, sondern "wir sind ihnen voraus", sagte er bei einer Veranstaltung zu dem Jahrestag in Ankara.