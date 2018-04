Türkei Offenbar Deutscher festgenommen

Erneut gibt es Berichte über die Festnahme eines Deutschen in der Türkei. Adil Demirci soll Mitarbeiter einer linken Nachrichtenagentur sein. Das Auswärtige Amt bemüht sich um eine Bestätigung der Festnahme.

In der Türkei ist offenbar erneut ein Deutscher festgenommen worden. Nach Angaben der Journalistin Mesale Tolu arbeitete Adil Demirci für die linke Nachrichtenagentur Etkin News Agency (Etha). Zusammen mit zwei weiteren Mitarbeitern der Agentur soll er in der Nacht in Istanbul bei einer Razzia festgenommen worden sein.

Er war nur zum Urlaub in der Türkei, schrieb Tolu auf Twitter. Auch Tolu arbeitete für Etha. Sie war im Dezember aus der U-Haft entlassen worden, darf die Türkei aber nicht verlassen.

Noch kein Kontakt zu Behörden

Das Auswärtige Amt geht derzeit von einer Festnahme Demircis aus. Eine Bestätigung der türkischen Behörden stehe aber noch aus. Unklar ist, welche Staatsbürgerschaften Demirci hat. Tolu schreibt, er habe sowohl die türkische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das Auswärtige Amt machte dazu bisher keine Angaben. Aktuell versuche das Generalkonsulat, mit Demirci und den türkischen Behörden in Kontakt zu treten.

Aus dem Umfeld des Festgenommenen hieß es, der Betroffene lebe in Köln und sei Sozialwissenschaftler. Er sollte morgen eigentlich zurück nach Deutschland reisen.

