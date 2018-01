Die Türkei setzt ihre Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien mit Luftangriffen fort. Die Truppen sollen auch einen strategisch wichtigen Berg in der Region eingenommen haben.

Die türkische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen kurdischer Milizen in Nordsyrien bombardiert. Die Angriffe hätten Verstecken und Waffenlagern der kurdischen YPG-Milizen gegolten, teilten die Streitkräfte mit. Türkische Medien berichteten von Luftangriffen und Artilleriebeschuss in der Region.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete zudem, dass die Armee einen wichtigen Berg in der Region von den kurdischen Kämpfern eingenommen hätte. Der Berg Barsaja sei unter Kontrolle der türkischen Armee und der mit ihr verbündeten Freien Syrischen Armee (FSA), teilte Anadolu mit. Eine Bestätigung der kurdischen Miliz YPG gibt es bislang nicht.

Der Berg Barsaja gilt als strategisch wichtig, da er die von kurdischen Kräften gehaltene Stadt Afrin von der von pro-türkischen Rebellen kontrollierten Stadt Asas trennt. Die Truppen hatten von Beginn der türkischen Offensive vor einer Woche an versucht, den Berg einzunehmen.

Offenbar antiker Tempel zerstört

Den Kämpfen ist nach Angaben der syrischen Regierung sowie der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London auch eine antike Stätte zum Opfer gefallen: Durch Beschuss sei der Ain-Dara-Tempel in der Afrin-Region schwer beschädigt worden. Dort waren bei Ausgrabungen Basalt-Plastiken und Reliefs freigelegt worden, die auf das 10. bis 8. Jahrhundert v. Chr. datiert werden. In sozialen Netzwerken tauchten Bilder auf, auf denen die zerstörte Stätte zu sehen sein soll. Diese konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden.

In einer Stellungnahme rief die syrische Regierung die Türkei dazu auf, den Beschuss von archäologischen und kulturellen Stätten zu unterlassen.

Das türkische Militär erklärte, es prüfe entsprechende Berichte. Kulturgüter und religiöse Stätten seien nicht Ziel von Luftangriffen gewesen, sagte ein Militär.

Unterschiedliche Angaben zu Getöteten

Nach Angaben des türkischen Staatssenders TRT sind seit Beginn des Militäreinsatzes 484 gegnerische Kämpfer "neutralisiert" worden. Mit "neutralisiert" ist in der Regel getötet gemeint, der Begriff kann aber auch verletzt oder gefangen genommen bedeuten. Die kurdischen Milizen bestätigten das zunächst nicht. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach hingegen von mindestens 50 getöteten Zivilisten, 66 YPG-Kämpfern und 69 pro-türkischen Rebellen. Nach Angaben von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wurden seit Beginn des Einsatzes 20 Soldaten und verbündete FSA-Kämpfer getötet.

Die YPG ist mit den USA im Kampf gegen die IS-Terrormiliz verbündet. Für das NATO-Mitglied Türkei ist die YPG der verlängerte Arm der kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit eine Terrororganisation. Die Türkei hatte die Offensive am 20. Januar zunächst mit Luftangriffen begonnen und rückte einen Tag später unterstützt von der Freien Syrischen Armee (FSA) mit Bodentruppen in Nordwestsyrien vor. Die kurdische Miliz YPG kontrolliert entlang der syrisch-türkischen Grenze große Gebiete. Die Türkei will eine langfristige kurdische Kontrolle der Grenzgebiete verhindern.

Bei einer Ansprache vor AKP-Abgeordneten in der türkischen Amasya-Provinz bekräftigte Präsident Erdogan zuletzt erneut die Absicht, die gesamte syrisch-türkische Grenze "von Terroristen zu säubern". Zudem forderte Ankara den sofortigen Rückzug der hundert Kilometer weiter östlich in der syrischen Stadt Manbidsch stationierten US-Truppen.

Erdogan: Militäreinsatz in ganz Nordsyrien

