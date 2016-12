Wurde Weihnachten aus dem Lehrplan einer deutsch-türkischen Schule in Istanbul verbannt? Die türkische Leitung des Elite-Gymnasiums Lisesi dementiert dies. Doch eine E-Mail an die 35 deutschen Lehrer spricht eine eindeutige Sprache.

Die Leitung des deutsch-türkischen Gymnasiums in Istanbul hat Berichten widersprochen, dass ein Weihnachtsverbot verhängt wurde. Das entspreche nicht der Wahrheit, hieß es in einer Mitteilung der türkischen Leitung des Istanbul Lisesi. Allerdings hätten die deutschen Lehrer im Unterricht "vor allem in den letzten Wochen Texte über Weihnachten und das Christentum auf eine Weise behandelt, die nicht im Lehrplan vorgesehen ist". Sie hätten dabei Aussagen gemacht, "die von außen betrachtet den Weg für Manipulationen freimachen".

Daraufhin habe die türkische Schulleitung "unverzüglich" ein Treffen mit der Leitung der deutschen Abteilung einberufen. Die deutschen Lehrer seien aufgefordert worden, solche "Gerüchte" nicht zu befördern. Sie seien außerdem aufgefordert worden, im Sinne der "Zusammenarbeit der beiden Länder" Sensibilität zu zeigen.

AKP bestreitet offizielle Anweisung

Der AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroglu bestritt, dass es eine offizielle Behördenanweisung an die deutschen Lehrern gab, sagte ARD-Korrespondent Michael Schramm in der tagesschau. Yeneroglu sei auch verärgert über den Medienwirbel in Deutschland.

Es habe aber intensive Diskussionen zwischen den türkischen und deutschen Lehrern gegeben. Es sei der Eindruck entstanden, dass die Deutschen zu viel weihnachtlichen Unterricht gegeben hätten. Dies sei provozierend gewesen, so Schramm.

Weihnachtsverbot in Istanbul-Lisesi: Michael Schramm, ARD Istanbul, zu den Reaktionen

E-Mail an deutsche Lehrer

Die Darstellung der türkischen Schulleitung unterscheidet sich vom Inhalt einer E-Mail, die die Leitung der deutschen Abteilung des Lisesi an das Kollegium schickte. In dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, heißt es:

"Es gilt nach Mitteilung der türkischen Schulleitung eben, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird."

Absage des Weihnachtskonzerts

Widersprüchliche Angaben gibt es auch zur Absage des Schulchors an der Teilnahme am Weihnachtskonzert im deutschen Generalkonsulat am vergangenen Dienstag. In der Stellungnahme der Schule heißt es, dass die "verantwortlichen deutschen Lehrer " das Konzert aus für die Schule nicht nachvollziehbarem Grund abgesagt hätten. Aus dem deutschen Kollegium war dieser Darstellung schon zuvor widersprochen worden.

Am Lisesi Gymnasium arbeiten auch 35 deutsche Lehrer und Lehrerinnen.

Deutschland bezahlt 35 Lehrer

Die derzeit 35 deutschen Lehrer des Istanbul Lisesi werden von der Bundesrepublik entsandt und aus Steuermitteln bezahlt, was auf eine jährliche finanzielle Förderung in Millionenhöhe hinausläuft. Das traditionsreiche Elite-Gymnasium wird ausschließlich von türkischen Schülern besucht, ist aber eine anerkannte deutsche Auslandsschule. Sie hat einen mathematisch–naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, Deutsch ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtende erste Fremdsprache und Unterrichtssprache in den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie, Informatik und Physik. Die Schüler legen auch die deutsche Abiturprüfung ab, die ihnen den direkten Zugang zu deutschen Universitäten ermöglicht.

Diskussion über Weihnachtsverbot an Schule Istanbul-Lisesi

Kritik von CSU und Grünen

Vor der offiziellen Mitteilung der Schule hatte das Auswärtigen Amt sein Unverständnis über das angebliche Weihnachtsverbot geäußert. Die Entscheidung sei überraschend, hieß es in Berlin. Man bedauere, dass die Tradition des vorweihnachtlichen interkulturellen Austausches an einer Schule mit langer deutsch-türkischer Tradition in diesem Jahr ausgesetzt werde.

CSU-Generalsekretär Scheuer klagte über einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach von einem Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Das Vorgehen sei "ein erneuter Beweis, dass die Erdogan-Türkei alle Brücken nach Europa abreißt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Ein Verbot des Themas Weihnachten an Schulen ist nicht hinnehmbar, erst recht, wenn sie von Deutschland mitfinanziert werden", sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Omid Nouripour, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Bundesregierung muss dies Ankara gegenüber eindeutig klarmachen. Wenn die türkische Regierung darauf nicht eingeht, dann muss die Finanzierung für die Schule eingestellt werden." Nouripour kündigte eine Anfrage an die Bundesregierung zu dem Thema an.

Will Erdogan einen Kurswechsel?

Kritiker werfen der AKP-Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, traditionell säkular geprägte Schulen wie das Istanbul Lisesi zunehmend auf ihren islamisch-konservativen Kurs zu zwingen. Im deutschen Lehrerkollegium herrscht schon seit langem erhebliche Verunsicherung, was den Kurs der Elite-Schule betrifft. Diese Verunsicherung wurde durch die jüngste Anordnung zum Thema Weihnachten nun weiter verschärft.

Ein Weihnachtsverbot an der Schule wäre nur schwerlich in Einklang mit dem Kulturabkommen zu bringen. Der Vertrag besagt in Artikel 12: "Die Vertragsparteien werden bemüht sein, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ihren Völkern die Kenntnis der Kulturgüter des anderen Landes zu vermitteln."

Neben dem Istanbul Lisesi gibt es in Istanbul noch ein deutsches Gymnasium, das Alman Lisesi. Dort sind außer türkischen auch deutsche Schülerinnen und Schüler. Das türkische Bildungsministerium und die Leitung der deutschen Abteilung des Istanbul Lisesi - die der türkischen Schulleitung untergeordnet ist - äußerten sich auf Anfrage nicht zu der Anordnung.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 18. Dezember 2016 um 18:35 Uhr.