In der Türkei sind offenbar erneut zwei deutsche Staatsbürger türkischer Abstammung festgenommen worden. Laut Auswärtigem Amt kam einer von ihnen schon wieder frei. Erst vergangene Woche war ein anderes Ehepaar in Antalya festgesetzt worden.

Erneut haben türkische Sicherheitsbehörden offenbar in deutsches Ehepaar türkischer Abstammung festgenommen. Das Auswärtige Amt erklärte, es gebe "konkrete Anhaltspunkte", dass die beiden deutschen Staatsbürger am Wochenende in Istanbul in Polizeigewahrsam genommen worden seien. Einer der beiden Betroffenen sei mittlerweile wieder frei, aber mit einer Ausreisesperre belegt worden.

Keine Reisewarnung

Der Sprecher des Ministeriums, Martin Schäfer, warnte erneut deutsche Bürger, sich mit der Gefahr einer Festnahme in der Türkei auseinanderzusetzen. "Es kann jeden treffen, der in die Türkei einzureisen gedenkt. Das ist die traurige Realität, der wir gegenüberstehen." Eine offizielle Reisewarnung der Bundesregierung für die Türkei sei aber derzeit nicht vorgesehen. "Wir werden uns nicht dazu hinreißen lassen, Reisehinweise politisch zu missbrauchen."

Erst vergangene Woche hatten türkische Behörden ein Ehepaar, das ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, am Flughafen in Antalya festgenommen. Ihnen wurde Nähe zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Dem in den USA lebenden Prediger Fetullah Gülen und seinen Anhängern wirft Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich zu sein.