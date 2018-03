"Cumhuriyet"-Prozess Gericht lässt weitere Journalisten frei

Ein türkisches Gericht hat angeordnet, dass zwei weitere Journalisten der Zeitung "Cumhuriyet" freigelassen werden müssen. Der Prozess gegen sie wegen angeblicher Terrorunterstützung geht aber weiter.

Im Prozess gegen die regierungskritische Zeitung "Cumhuriyet" in der Türkei kommen zwei weitere Angeklagte frei. Das Gericht in Silivri bei Istanbul ordnete die Freilassung von Chefredakteur Murat Sabuncu und Investigativjournalist Ahmet Sik an. Beide waren mehr als 400 Tage in Untersuchungshaft.

Mit Geschäftsführer Akin Atalay bleibt damit nur noch einer der 18 Angeklagten in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft den Mitarbeitern der Zeitung Unterstützung verschiedener Terrororganisationen vor - vor allem der Gülen-Bewegung und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück.

Die Verhandlung soll in einer Woche mit den Plädoyers der Staatsanwaltschaft fortgesetzt werden. Zu dem Prozess waren auch internationale Beobachter angereist.

Dündar wird nun Spionage vorgeworfen

Eine Entscheidung fiel im Berufungsverfahren gegen den nach Deutschland geflohenen ehemaligen "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar und den Hauptstadtbüro-Leiter der Zeitung, Erdem Gül. Das höchste türkische Revisionsgericht hob die Urteile wegen Geheimnisverrats als zu milde auf.

Dündar und Gül waren zu fünf Jahren und zehn Monate beziehungsweise fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der Gerichtshof fordert nun, sie auch wegen Spionage zu verurteilen. Darauf stehen bis zu 20 Jahre Haft.

Mit Informationen von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

