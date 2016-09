Nachdem die deutsche und die britische Vertretung in der Türkei wegen Sicherheitsbedenken schließen mussten, sollen vier Menschen festgenommen worden sein. Das berichten türkische Medien. Verbindungen zu Terrorgruppen seien zunächst nicht festgestellt worden.

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben türkische Behörden vier Menschen festgenommen. Sie sollen im Zusammenhang mit einer möglichen Bedrohung der deutschen und britischen Vertretungen im Lande stehen. Eine Verbindung zu Terrorgruppen sei zunächst nicht festgestellt worden, berichteten der Sender Habertürk und die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Auslöser sollen Geheimdienstinformationen über eine potenzielle Bedrohung der Vertretungen durch die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sein.

Die deutschen Vertretungen in der Türkei, darunter die Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul, waren in dieser Woche für den Publikumsverkehr geschlossen worden. Begründet wurde dies mit den Feiertagen zum islamischen Opferfest. Großbritannien hatte am Donnerstagabend angekündigt, die Botschaft in Ankara werde heute aufgrund von Sicherheitsbedenken geschlossen bleiben.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 16. September 2016 um 14:00 Uhr