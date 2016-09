Seit Juli gilt in der Türkei der Ausnahmezustand. Präsident Erdogan regiert per Dekret. Zehntausende wurden verhaftet. Nun empfahl der Nationale Sicherheitsrat, den Mitte Oktober auslaufenden Ausnahmezustand zu verlängern. Ein Kabinettsbeschluss könnte bald folgen.

Die Türkei steuert auf eine Verlängerung des seit Juli infolge des Putschversuchs geltenden Ausnahmezustands zu. Der Nationale Sicherheitsrat unter Vorsitz von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan plädierte am Abend für diesen Schritt, ohne sich zur weiteren Geltungsdauer zu äußern.

Kabinettsbeschluss gilt als Formsache

"Die Entscheidung wurde gefällt, die Verlängerung des Ausnahmezustands zu empfehlen", erklärte das Gremium. Die geschehe zum wirksamen "Schutz unserer Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Rechte und Freiheiten unserer Bürger". Der Sicherheitsrat hat zwar nur beratende Funktion. Der Verfassung zufolge muss er sich aber zunächst mit dem Thema befassen, bevor formell das Kabinett unter Erdogan die Verlängerung des Ausnahmezustands beschließen kann. Angesichts des Votums des Sicherheitsrates wird aber schon bald ein entsprechender Kabinettsbeschluss erwartet. Der Sicherheitsrat empfahl überdies, den 15. Juli, den Tag des Putschversuches, künftig alljährlich als "Tag der Demokratie und Freiheiten" zu feiern.

Erdogan hatte den Ausnahmezustand am 21. Juli nach dem gescheiterten Putschversuch zunächst für 90 Tage bis zum 18. Oktober verhängt. Die Maßnahme erlaubt dem Präsidenten, per Dekret zu regieren. Zudem können Grundrechte eingeschränkt oder aufgehoben werden. Das Parlament verfügt nur noch über geringe Mitspracherechte. Weite Teile der Opposition kritisierten die im Rahmen des Ausnahmezustands getroffenen Maßnahmen.

Zehntausende inhaftiert

Die türkische Regierung wirft dem Prediger Fethullah Gülen vor, Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches zu sein. Gülen, der in den USA lebt, bestreitet dies. Die türkischen Behörden beantragten mittlerweile seine Auslieferung. Mit der Verhängung des Ausnahmezustands schuf Erdogan die Voraussetzungen für Massenverhaftungen von mutmaßlichen Anhängern der Gülen-Bewegung und anderen seiner Gegner. Justizminister Bekir Bozdag sagte, als Reaktion auf den Putschversuch seien bislang rund 32.000 Verdächtige inhaftiert worden. Gegen insgesamt 70.000 Menschen wurde demnach ermittelt. "Dieser Prozess geht weiter", fügte Bozdag hinzu. Es könne weitere Festnahmen, aber auch Freilassungen geben.

Die bevorstehenden Gerichtsprozesse sind die bislang größten in der türkischen Geschichte. Es sei "noch nicht ganz geklärt", wie sie geführt würden, sagte der Justizminister. Möglicherweise müssten in manchen Orten dafür eigens Gerichtsgebäude errichtet werden. Türkischen Medien zufolge will die Regierung in den kommenden fünf Jahren außerdem 174 neue Gefängnisse bauen und damit ihre Kapazitäten von derzeit weniger als 200.000 Häftlinge um 100.000 Gefängnisplätze vergrößern.

Neben den Massenverhaftungen wurden zudem mehr als 50.000 Menschen per Notstandsdekret aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Ihre Namen wurden im Amtsanzeiger öffentlich gemacht, ohne dass sie verurteilt worden wären. Per Dekret wurden zudem Dutzende Medien geschlossen.