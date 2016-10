Bei einem Autobombenanschlag im Südosten der Türkei hat ein Selbstmordattentäter zehn Soldaten und acht Zivilisten getötet worden. Die Armee bezichtigt die verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die sich jedoch bisher nicht dazu bekannte.

Ein Selbstmordattentäter hat in der süddosttürkischen Provinz Hakkari sich und 18 weitere Menschen getötet. Der Attentäter habe ein mit fünf Tonnen Sprengstoff beladenen Kleinlaster im Bezirk Semdinli vor einem Kontrollposten der Gendarmerie zur Explosion gebracht, teilte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit.

Er habe zehn Soldaten und acht Zivilisten mit in den Tod gerissen. Der Anschlag richtete sich gegen einen Polizeiposten. Zudem wurden 26 Menschen verletzt, darunter zehn Soldaten. Die hohe Zahl der zivilen Opfer sei dadurch zu erklären, dass der Anschlag an einer Stelle verübt wurde, an der Zivilisten auf einen Kleinbus warteten, hieß es bei Anadolu. Durch die Wucht der Detonation wurde das Erdreich bis zu sieben Meter tief aufgerissen - es bildete sich ein Krater von zehn bis 15 Metern Durchmesser.

Die Rauchwolke der Explosion war kilometerweit zu sehen.

Armee bezichtigt PKK

Die türkische Armee lastete den Anschlag in einer Mitteilung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK an, die sich bisher jedoch nicht dazu bekannte. Erst am Samstag hatten die Polizei offenbar einen schweren Anschlag in Ankara vereitelt, den die PKK vorbereitet haben soll.

Nach Angaben des Gouverneurs der türkischen Hauptstadt, Ercan Topaca, sprengten sich zwei Verdächtige in die Luft, als die Polizei ihr Fahrzeug durchsuchen wollte. Dem Sender CNN Türk zufolge handelte es sich um einen Mann und eine Frau, die beide umkamen.

Die türkische Armee geht seit Sommer vergangenen Jahres in einer Offensive gegen die PKK im Südosten der Türkei vor. Ein mehr als zwei Jahre anhaltender Waffenstillstand war zuvor gescheitert. Die PKK oder deren Splittergruppe TAK verüben immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte in der Türkei. In dem Konflikt wurden seit 1984 mehr als 40.000 Menschen getötet.